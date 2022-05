Diputados: un tema fijo, clima caldeado y un palito a la oposición sanjuanina

Desde que arrancó el período ordinario, dos sesiones se han realizado en la Cámara de Diputados . A pesar de son una multiplicidad de temas a los que debe abocarse la Legislatura , lo cierto es que en las reuniones de comisión, en las reuniones de trabajo y hasta en la rosca cafetera el tema que monopoliza las conversaciones es la reforma electoral, atada a la resolución de la Justicia –que en primera instancia falló por la vuelta de las PASO -. En la oposición hay un sector que dice estar preocupado porque no hubo pocas sesiones aunque sotto voce la verdadera preocupación pasa por quedar al margen de más cambios en las reglas del juego electorales. Eduardo Cabello, vicepresidente segundo de Diputados, les respondió en on y fue fuerte. “No quiero ser vigilante, pero si van a las reuniones de comisión se van a enterar de qué hablamos”, dijo.

Reforma electoral PASO judicializadas: Gattoni aclaró que no hay nuevo sistema definido

En la oposición hay dos bandos. Por un lado, los que están preocupados porque no hay sesiones en la Cámara y dicen que temen perderse la cocina de futuras modificaciones a “futuras alternativas” al sistema electoral. Y por el otro, están quienes aseguran en off absoluto que sienten que se verán beneficiados con una posible Ley de Lemas.

Para calmar las aguas, el oficialismo convocó a una reunión de trabajo en Diputados en la que se aseguró que no era oficial el tratamiento de un proyecto de ley para convertir a los lemas en una opción electoral para el 2023. Este encuentro se dio luego de que en dos medios de comunicación locales informaran en sus portadas que estaba “cocinada la Ley de Lemas” y que hasta había un borrador.

Consultado sobre el tema, el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, Eduardo Cabello, apuntó a la presencia de los diputados opositores en las reuniones de comisión. “No quiero ser vigilante ni buchón pero no va nadie”, disparó. Y aseguró que “no hay tela para cortar”. El sindicalista dijo que todo el debate se da dentro del recinto y en los encuentros formales de los legisladores, en los cuales nunca hubo una iniciativa superadora de la oposición.

Tras el fallo en primera instancia de la jueza del Juzgado Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, que declaró inconstitucional la eliminación de las PASO; la Provincia anticipó a Tiempo de San Juan que apelará la sentencia el próximo jueves 19 de mayo.

En el medio, el vicegobernador Roberto Gattoni fue claro e indicó que no se debatirán cambios en las reglas del juego electorales hasta que no haya sentencia firme de la Justicia sobre la restitución o no de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. El debate -por el momento- quedará en stand-by-.