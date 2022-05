PASO judicializadas: Gattoni aclaró que no hay nuevo sistema definido

El escenario es complejo, ya que la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las categorías provinciales y municipales el uñaquismo la logró por ley en diciembre, pero esta modificación en el Código Electoral no está en pie porque tiene tres cuestionamientos en la Justicia (del giojismo, de Juntos por el Cambio y del Partido del Trabajo y del Pueblo-PTP), que aún no define si es una norma inconstitucional o no. En este marco, según fuentes calificadas, hubo algunos planteos de la oposición en el meeting de este martes de que no tiene sentido trabajar ahora sobre una situación tan inestable.