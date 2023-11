Diputados se reúne por los rehenes argentinos de Hamas

La sesión fue pedida por los diputados Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo, los tres del interbloque libertario, y los diputados del Pro Cristian Ritondo, Hernán Lombardi, Dina Rezinovsky, Fernando Iglesias, María Luján Rey, Laura Rodríguez Machado y Sabrina Ajmechet.

Se trata de la primera medida legislativa conjunta de importancia entre ambos sectores que va más allá de firmar proyectos conjuntos. Vale destacar también además de las firmas que figuran, las de quiénes no están: el resto de los socios de JxC, radicales y Coalición Cívica.

Cabe recordar que el oficialismo se propone convocar para ese mismo día a una sesión especial para tratar una serie de proyectos que ya cuentan con dictamen. Consultados por parlamentario.com, fuentes del Frente de Todos no confirmaron si participarán de la reunión convocada por la mañana, pero aclararon que esa sesión no sería un obstáculo para la eventual reunión de la tarde, ya que la sesión pedida por Milei y otros diputados no debería ser extensa. Así y todo, aclararon que la Cámara ya se pronunció sobre el tema, pues emitió una declaración votada en la última sesión realizada por el Cuerpo.