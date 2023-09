Diputado paraguayo dice que iría a la guerra con Argentina

El diputado habló en esos términos dos días después de que el gobierno paraguayo resolviera el retiro del 100% de la energía de la Entidad Binacional Yacyretá que le corresponde, lo que ahondó el conflicto con la administración argentina por el cobro del peaje en la hidrovía Paraná-Paraguay.

“Este roce con el país vecino es un claro ejemplo de que el presupuesto en defensa nacional tiene que ser prioridad. Yo como joven paraguayo sí iría a la guerra. Sin duda iría a la guerra por mi patria”, lanzó el diputado del partido Hagamos en Paraguay.

Y agregó: "Yo creo que acá no es tanto el tema de cuántos soldados o efectivos tenemos, pero sí de tecnología, de misiles que alcancen a zonas clave de la región, que protejan nuestros recursos".

La visita de Massa y una supuesta promesa incumplida

Días atrás estuvo de visita en el país vecino el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, tras lo cual surgió un enojo diplomático porque Cancillería desmintió una supuesta promesa de dejar de cobrar peaje en la Hidrovía.

Rubín, luego de afirmar que iría a la guerra con Argentina, se quejó de un supuesto acuerdo entre Estados Unidos y la Argentina que incluyó financiamiento para comprar aviones: "¿Cómo puede ser que Estados Unidos esté dando préstamos a un país que trabaja con China, y a nosotros nos dicen 'no trabajes con China, trabajen con Taiwán' y encima no nos dan plata para armamento?", se preguntó.

"Entiendo que las prioridades son otras, como tener mejores escuelas, hospitales, transporte público. Ahora, me pregunto, no es una afirmación. ¿De qué me sirve a mí mejores escuelas si no tenemos la capacidad de defender esos edificios, nuestras fronteras o nuestras hidroeléctricas?", añadió Rubín.

El eje central del enojo es el cobro de peajes en la Hidrovía Paraná-Paraguay. Según la prensa paraguaya, "la Argentina se comprometió a suspender de manera temporal el cobro unilateral de peajes en esa vía navegable, pero posteriormente el Gobierno del país vecino desmintió tal postura".

Mas tarde, al ver de que manera repercutieron sus palabras, el legislador morigeró sus anteriores declaraciones: “No incito a un conflicto bélico con la Argentina y si se interpretó así pido disculpas”.

“No estábamos hablando de un conflicto en particular, fue simplemente una declaración que hizo mi compañero. Entonces, luego me toca a mí hacer uso de la palabra y yo digo, yo sí iría”, agregó.

“Pero en ningún momento, digamos, estuvo dentro de la conversación argentina, ni la hidrovía, ni nada”, concluyó.

Quién es Rubén Rubín

Rubén Rubín, muy activo en redes sociales, es un diputado de 29 años del Partido Encuentro Nacional, un espacio que figura en la Wikipedia como "abiertamente de tendencia socialdemócrata" aunque "luego fue evolucionando hacia visiones más pragmáticas".

Para las elecciones presidenciales del 20 de abril del 2008, el PEN apoyó la candidatura de Fernando Lugo, y según su presentación, "trabaja para la construcción de un Estado social y democrático de derecho, y para el desarrollo económico social y cultural de todos los paraguayos" al tiempo que apunta: "Estructuralmente se define de centroizquierda".