Dino Minozzi, el reconocido empresario que se convirtió en líder de los libertarios sanjuaninos

“Fue una invitación del diputado Peluc. Lo analicé, lo charlé en familia, estoy terminando mi gestión en la Federación Económica en la que nos sentimos muy orgullosos porque la verdad es que es una gestión muy interesante. Los tiempos cambian y le hace falta esto al país”, comentó el empresario que tiene un pasado relacionado no solo a la política partidaria, sino también al apellido Menem.

Minozzi trabajó en su momento con Eduardo Menem (padre de Martín, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación) durante la época de la promoción agrícola en La Rioja. Además, tuvo un rol importante en el partido UCD (Unión del Centro Democrático), siendo secretario de bloque en su momento en la Municipalidad de la Ciudad de San Juan.

“Soy un hombre ligado a las políticas de Menem, totalmente”, Dino Minozzi.

Si bien no ha tenido conversaciones con Karina Milei ni con Martín Menem sobre cuál será su rol en el partido, aseguró que no está detrás de un cargo, sino que pretende aportar desde sus conocimientos, trasladando los ejes desarrollados durante su gestión en la Federación Económica. “Los ejes que hemos trabajando para el sector empresario son bajar los impuestos, reducir las cargas laborales, no el salario, sino lo que se paga en aportes y contribuciones y desburocratizar el país. Entonces como estos son los lineamientos de la Ley Bases, es importante acompañar. No es fácil exponerse, pero no es bueno no participar cuando el país lo necesita”, sentenció.

image.png Minozzi junto a Peluc en la puerta del Juzgado Federal.

Y agregó: “No vengo ni por un cargo ni tengo las ganas ni la edad de ponerme a pelear con nadie. Creo que aquí hay que sumar, hay que transmitir las ideas y trabajar en conjunto, incluido el Gobierno”.

Tras la confirmación de Peluc sobre la participación del empresario en el partido de Javier Milei, seguramente se darán diálogos en la previa de la conferencia de prensa prevista para esta tarde.

En torno a lo confirmado, de esta manera Minozzi estará al lado de Mahor Caparrós, joven de origen libertario que dio sus primeros pasaos en el Partido Libertario, pero luego de afianzó a Peluc. Entre ambos llevarán adelante la conducción del partido La Libertad Avanza en San Juan, de cara a las elecciones legislativas del 2025, la primera prueba de fuego electoral que tendrá Javier Milei.