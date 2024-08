Denuncias cruzadas entre dos excandidatos a la Gobernación de San Juan: del "me lo dijo" a "es un delincuente"

Con el expediente en mano, dijo que Martinazzo "mintió porque las fotos no eran compatibles con episodios de violencia, dicho por la pericia. Mintió en los chats que mandó a la prensa. Eran chats inventados, que luego de hacer la pericia, no existían. Mintió al decir que no quería mi banca de Diputados. No obstante, mandaba notas a todos los dirigentes nacionales pidiendo la banca".

Cáceres y la causa por falso testimonio que le inició a una ex candidata a Gobernadora En su entrevista a Paren las Rotativas, Eduardo Cáceres apuntó contra Paola Miers. "Le inicié una causa por falso testimonio. Casualmente, hace dos semanas Miers fue a declarar bajo indagatoria. Tengo el registro de llamadas y los mensajes", manifestó el dirigente.

En ese sentido, el dirigente ahondó en que su expareja también "mintió en la política" porque "decía que el peronismo no había ayudado. Pero hay elementos, que tienen un grado alto de sospecha, sobre una ayuda del peronismo". Martinazzo "mintió en que no fue a una clínica estética. Cuando se abre la investigación, yo pido las cámaras que demostraban que ella estaba ingresando a una clínica, oh casualidad, las cámaras estaban borradas. Casualmente, hoy ella trabaja para el peronismo con Carlos Munisaga, que en ese momento era secretario de Seguridad", comentó.

Es en ese momento cuando ingresa Miers en el relato porque es la dueña de la clínica. "La testigo, la dueña de la estética -que ella me llama a mí, está registrado- me dice Martinazzo estuvo en la clínica, que no tenía lesiones, y que las lesiones que estoy viendo en la foto son por el tratamiento estético".

Entonces, contó que "nos juntamos en la 9 de Julio y Tucumán. Me mostró las fotos. Fueron tratamientos. Me lo dijo la misma Paola Miers. Esa foto, ahí en la nariz es un tratamiento estético, en los pómulos y en los brazos". Cáceres comentó que le dijo a Miers que "la única forma de que esto sirva es que vayas a la Justicia. Me da los datos, la presento de testigo".

Pero, "cuando va a declarar, dijo que no me veía a mí desde hacía un año. A los cuatro meses apareció conformando una sociedad de cannabis con el primo proveedor del Estado de Sergio Uñac, que se llama Gustavo Monti. Todo comprobado en la Justicia, todo en el expediente. Le inicié una causa por falso testimonio".

De hecho, Cáceres informó que "hace dos semanas" Miers estuvo en audiencia por la causa de falso testimonio. Este diario habló con la excandidata a la Gobernación por el frente que bancó a Javier Milei, la mujer afirmó que denunció al dirigente del Pro por "calumnias e injurias". Envió fotografías de las carátulas de las causas judiciales -que son dos- y dijo que, en una "la juez se inhibió por es amiga de él" y que en la otra Cáceres "puso plata". "Es un delincuente este tipo", marcó.