De la "hazaña" de Sarmiento a la "catástrofe educativa": las frases más importantes del discurso de Javier Milei en San Juan

El presidente agradeció a los presentes por enfrentar la realidad: "Hacerse cargo de la catástrofe educativa que atraviesa el país requiere mucho coraje". Destacó que la mitad de los niños de nivel primario no alcanzan el nivel de lecto-comprensión adecuado para su edad, señalando que "siete de cada 10 chicos argentinos no comprenden los textos que leen".

Milei subrayó la importancia fundamental de la alfabetización: "Leer y escribir no es un contenido educativo más, sino una herramienta imprescindible que posibilita todo otro aprendizaje. Sin esa base fundamental, todo lo demás es en vano". Comparó el analfabetismo con la inflación en la economía, señalando que "cuando la raíz está podrida, el fruto del árbol es malo".

En un guiño histórico, recordó las palabras del presidente Sarmiento y su visión de convertir a la patria en una gran escuela. "Como herederos de los principios de mayo, este plan de alfabetización no es solo un programa de Gobierno, sino un deber histórico de nuestro país", afirmó Milei, quien también lamentó la posición actual de Argentina en la región educativa: "Pasamos de ser de la vanguardia del mundo a ser furgón de cola de la región".

El presidente no evitó mencionar las críticas y desafíos políticos: "No es sorprendente que las ideas que nos empobrecieron como país hoy vengan por la izquierda, al igual que quienes quisieron negar y demonizar a Sarmiento por sus contribuciones al pueblo argentino".

Una por una, las mejores frases de Milei

"Estamos mirando de frente, por primera vez, un problema que la Argentina ha evitado aceptar y que la política a querido esconder debajo de la alfombra por demasiado tiempo, ya sea por impericia, ya sea por cobardía o ya sea por cinismo, hablo del germen del analfabetismo que se propaga por nuestro sistema educativo".

"Siete de cada diez chicos argentinos no comprende los textos que lee, la crisis educativa que arrastra la Argentina tiene muchas dimensiones pero no cabe dudas que el fracaso de alfabetización está en la base porque leer y escribir no es un contenido educativo más, sino la herramienta de aprendizaje imprescindible. Solo dos de cada diez se egresan del secundario en tiempo y forma, porque cuando la raíz está podrida el frito del árbol es malo".

"El analfabetismo es a la educación, lo que la inflación es a la economía. Son los cimientos, la condición básica sin el cual el resto de las esferas de la vida social funcionan".

"Leer y escribir no es un contenido educativo más, sino una herramienta de aprendizaje imprescindible que tiene todo chico. Es lo que hace posible todo otro aprendizaje. Sin esa base fundamental, todo lo demás es en vano".

"No extraña que vienen por izquierda las ideas que nos empobrecieron como país, también viene por izquierda quienes quisieron negar y demonizar a Sarmiento con todo lo que hizo para elevar al común de los argentinos".