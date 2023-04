Cristina Kirchner comparó como detuvieron a colectiveros que le pegaron a Berni y al hombre que la quiso matar: ¡estallan las redes!

En el video se ve como fuerzas policiales llegan hasta la casa de uno de los trabajadores y lo reducen con fuerza.

https://twitter.com/droggiano/status/1643951567815553026 Así detuvieron al chofer que le pegó a Berni - “Despacito, no soy un malandra, chofer de colectivo soy” pic.twitter.com/BbzZrZ8qSI — Daniel Roggiano (@droggiano) April 6, 2023

Cristina Kirchner tuiteó criticando la vehemencia de los uniformados: “Acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de Seguridad de PBA. Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense. ¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dio al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su bunker?”.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1644086307260362756 Acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de Seguridad de PBA.

Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense. ¿Era necesaria la magnitud del operativo y… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 6, 2023

Luego, a instancias de un mensaje que asegura haber recibido de un seguidor reflexionó: “Alguien me escribe… textual: “Al copito que quiso matar a cfk lo trataron mejor que a un colectivero que le metió una piña a berni”. Claro que lo trataron mejor: lo detuvieron los militantes no la policía y yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió”.

El tuit de la titular del Senado provocó un aluvión de respuestas en redes sociales, a favor y en contra de la vicepresidenta.

https://twitter.com/SergioChouza/status/1644087616952848385 Gracias por clarificar. Seguís siendo la única que puede separar la paja del trigo cuando el resto de la dirigencia está en cualquiera mal — Sergio Chouza (@SergioChouza) April 6, 2023