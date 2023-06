Cristian Andino confirmó que no será candidato a diputado ni a senador nacional

Con el 24 de junio como fecha tope para la inscripción de candidatos nacionales, el intendente de San Martín y pre candidato a vicegobernador Cristian Andino ya confirmó que no se postulará a ninguno de los dos cargos.

“Yo no voy a ser candidato a las legislativas. No me parece. A esta actividad hay que respetarla, honrarla, y no especular. Esto debe ser con vocación, para servir a la gente y no ja nosotros mismos. Yo ahora soy candidato a vicegobernador. Es legal, pero para mí es una falta de respeto a la actividad política. Es como decir: 'Nos anotemos a lo otro por las dudas de que en esto nos vaya mal'", declaró en Radio Sarmiento.

"Yo creo que puede impactar negativamente en el elector. Tenemos que tener principios y convicciones, si quiero ser vicegobernador, no voy a anotarme para otro cargo, la gente pensaría ¿al final, qué querés ser?", agregó.

Cabe destacar que la inscripción de cualquier candidato en estas elecciones a un cargo en las nacionales es legal. Cualquier postulante a gobernador o vice podría inscribirse para participar en las PASO para pelear un lugar en el parlamento nacional, aunque aún no haya competido en el terreno local.