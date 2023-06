Rubén Uñac y Cristian Andino, un lanzamiento a pura emoción: "A Rubén no hay que explicarlo"

Elecciones 2023 Sergio Massa tiene el modelo de candidato, y no quiere PASO

El primero en hacer uso de la palabra fue al Gobernador. Se lo vio muy emocionado cuando subió al escenario. Hizo mención al fallo de la Corte, agradeció la convocatoria masiva y a los candidatos que se presentaron en las elecciones del 14 de mayo. Rescató la frase de Domingo Faustino Sarmiento antes del exilio, que quedó plasmada en la montaña sanjuanina. "Las ideas no se matan", fue la expresión elegida para referirse a la sentencia de la Corte, que le impidió ir por un tercer mandato. "Quizás les haya molestado que una provincia justicialista haya logrado", apuntó picante, enumerando los logros de San Juan en materia minera, energética y social.

"Somos mansos pero no somos estúpidos", volvió a repetir Uñac ante el aplauso de la militancia. "Seguiré trabajando por la provincia desde el lugar que me toque. Nuestro trabajo merece respeto, San Juan merece respeto. Cristian es ejemplo de un municipio transparente, transformador y tiene los valores necesarios. A Rubén no hay que explicarlo", cerró.

Continuó hablando Cristian Andino, candidato a vice de Vamos San Juan. Destacó la labor de Sergio Uñac como gobernador. "Rubén Uñac es garantía de continuidad", dijo y generó una catarata de apoyo de la militancia.

Visiblemente emocionado, le tocó hablar a Rubén Uñac. "No quiero más atriles porque ustedes son el apoyo que necesitamos. Las circunstancias de la vida me ponen en este lugar y en este momento", dijo el senador.

"Estoy tranquilo y feliz, no estoy celebrando nada porque hemos pasado el momento más difícil. Lo que viene es reafirmar el triunfo y revindicar la figura del Gobernador", cerró Uñac.