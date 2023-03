Confirman la baja de 85.000 planes Potenciar Trabajo

En la misma línea, aclaró que de las anulaciones que se llevarán a cabo mañana, un total de 12700 que pertenecen aUnidad Piquetera, espacio que nuclea un conjunto de organizaciones sociales que protagonizan adelante un acampe a las puertas de su cartera.

"No hay petitorio y no hay pedido de audiencia formal”, sostuvo la ministra respecto a la demanda del titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni para coordinar una reunión conjunta, y sentenció: "Con acampe en la calle y la gente de rehén no los vamos a recibir".

Asimismo, le reclamó a Belliboni que acerque a "los más de 12 mil titulares" que están bajo su dirección a que validen su identidad, y denunció que Unidad Piquetera cobra a los titulares del Potenciar Trabajo de su organización un 2% del salario social complementario.

“No corresponde, son 9 millones de pesos mensuales que recauda de la comisión que les cobra a las 12700 personas que en el día de mañana se le van a dar de baja. A mi me da mucha pena que haya gente que le dejó ese dinero ya no solamente para marchar sino como una cuota social”, sostuvo en declaraciones radiales.

En la misma línea, denunció la existencia de dirigentes del Polo Obrero que "desalientan" a los beneficiarios de la ayuda social para que no se anoten en el programa “Volvé a Estudiar” como única contraprestación para el cobro del salario social complementario.

“Hay denuncias de titulares del Polo Obrero, donde manifiestan que hay audios de referentes del Polo Obrero que dicen que no aprietes el botón de 'Volvé a estudiar' en la aplicación TINA, porque si no te sacamos el plan”, contó.

Por último, la ministra aclaró que desde la cartera que conduce no tienen ninguna posibilidad "ni voluntad política" de hacer entrega de nuevas altas en el beneficio estatal en beneficio de "respetar a quienes han hecho el proceso de validación de identidad”.

"No estamos pensando en desenganchar [el Salario Social Complementario del Salario Mínimo Vital y Móvil] porque entendemos que asistimos a población en extrema vulnerabilidad sin bienes y sin patrimonios. No hay desacople, lo que hay es un ordenamiento de la política social en beneficio de las cuentas públicas y en beneficio del 92 % que validó los datos y no tuvo nada que ocultar", concluyó.