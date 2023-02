"Volvé a estudiar": 6.000 beneficiarios sanjuaninos del Potenciar Trabajo culminarán sus estudios

En torno a los números brindados por la funcionaria nacional, en San Juan hay un total de 6.000 sanjuaninos que reciben el Potenciar Trabajo y no tienen sus estudios básicos terminados, de un total de 19.800 beneficiarios. De los 6.000 sanjuaninos, unos 1.200 no han culminado la primaria, según señaló a Diario de Cuyo.

Pero, ¿cómo funcionará “Volvé a estudiar”? Tolosa Paz explicó que se hará un primer contacto con el beneficiario del programa nacional vía mensaje, donde se les informará que a través de la aplicación TINA podrán visualizar un mapa en el que figuran las escuelas más cercanas al domicilio para poder iniciar los estudios. La inscripción estará abierta hasta el 15 de marzo.

La certificación estará a cargo de los establecimientos educativos, y no será manejada por las unidades de gestión.

A nivel nacional, el 60,7% del padrón de titulares de Potenciar Trabajo no han podido finalizar los niveles obligatorios, más de 132 mil no tienen la primaria finalizada y más de 645 mil no terminaron la secundaria. En torno a lo que señaló la funcionaria, San Juan está por debajo de la media nacional, lo que resaltó como algo positivo. Además, aseguró que de las 1.200 personas que no cuentan con la primaria completa, un 60%, es decir, 720 son mujeres, en su gran mayoría madres o tienen bajo su cuidado personas con discapacidad o adultos mayores, por lo que es más difícil terminar la escuela, “y no hay trabajo para una mujer pobre y sin estudios”, enfatizó la ministra.