Con polémica, inauguraron la Feria de Libro en Buenos Aires

Y continuó en halagos, desde la óptica oficial, para Rainone: “Su decisión de dejar atrás el tono politizado y confrontativo que se marcó en las ediciones anteriores, abre una etapa renovada, necesaria y profundamente valiosa”.

Cifelli recibió abucheos a cada mención que hizo sobre Javier y Karina Milei; a la enumeración de fondos que se destinaron a distintos programas desde Cultura - incluso se escuchaba desde la audiencia algún grito de "Mentira" -, pero también aplausos agitados que buscaban darle aliento.

Abuchearon al secretario de cultura en la Feria del Libro.



Para el funcionario nuclear Demian Reidel fue "una actitud patotera del zurdaje culturoso". "Son un mamarracho", opinó.pic.twitter.com/YwL5TEoDkU — Alan Longy (@AlanLongy) April 24, 2025

"Son los de siempre, Raúl, no te preocupes", comentaba Cifelli a las autoridades buscando restarle valor a los gritos y silbidos que llegaban desde la audiencia.

El secretario recordó que la administración de Javier Milei sostiene “una cultura libre y sin una orientación ideológica”. Fue en ese contexto que el secretario de Cultura que responde a Karina Milei afirmó que “la política partidaria no debe intervenir en la cultura y mucho menos debe ser el motivo de gastos innecesarios”.

Recordó, entonces, que en 2024 su cartera rompió una tradición al no montar un stand propio en el predio de La Rural bajo la excusa de cortar gastos. "El formato de participación que nos habían dejado era un stand netamente publicitario que no aportaba al sector editorial y que implicaba un gasto de la plata de todos los argentinos”, explicó, un año después.

Lejos de querer escapar rápidamente de un tema espinoso, el secretario insistió en recordar que su cartera, durante el primer año de gestión libertaria, le puso punto final a “varios programas de subsidios. “Programas que no contaban con las rendiciones de cuentas que debían estar”, se justificó. El secretario resaltó además que hoy trabajan “codo a codo con el sector privado”.

Hubo una buena noticia: Cifelli confirmó que la Feria del Libro Infantil y Juvenil que se realiza durante las vacaciones de invierno mantendrá como sede el Palacio Libertad. Como guiño a la Fundación el Libro, contó que cederán sin cargo las instalaciones.

El secretario tuvo hasta tiempo para referirse a la salida del cepo que anunció Javier Milei semanas atrás y lo que consideró una baja de la inflación. Incluso a modo de respuesta a los abucheos que recibía preguntó a la audiencia: "¿Lo sacaron ustedes el cepo o lo sacó Milei?".

Pero no cantó victoria con estos dos logros, al menos para su área: “Pero no olvidemos que Argentina aún sufre las consecuencias de una economía mal administrada y que más del 30% de nuestro país no puede acceder a la lectura como pasatiempo. Por eso, en el año de la reconstrucción de la Argentina, les pido que hagamos entre todos que leer no sea un privilegio de pocos”.