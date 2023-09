Cómo trabajan los laboratorios de la unidad peronista tras la foto Uñac-Gioja

Hay territorios -que por ahora fungen de laboratorios- donde ya se experimenta el trabajo mancomunado entre los dos espacios que el justicialismo sanjuanino sacó a la cancha en las elecciones provinciales del 14 de mayo y del 2 de julio, y las primarias del 13 de agosto. El ejemplo más gráfico es Capital. La Junta Departamental de Concepción alió al uñaquismo -con Dominga Albarracín a la cabeza y la concejal Mirta Ormeño como principal alfil- con el massismo, representado por el ex candidato a intendente de la Capital, Gabriel Castro, y con el giojismo, con el ex concejal Javier Vargas.

El miércoles, a las 19.30, hubo una discusión en el seno de la Junta para dar lugar a un comando de campaña donde están representadas “todas las líneas internas del Partido Justicialista y los partidos que adhieren al frente en Concepción”. La reunión fue en la sede de la organización peronista con el objetivo de “establecer la planificación de nuestro accionar en el departamento para las próximas elecciones del 22 de octubre”.

Es particular la modalidad que tendrá el trabajo conjunto. Fuentes consultadas aseguraron que, para que no haya disputas entre los integrantes, el nacimiento del comando -de alguna manera- disuelve las jerarquías. “Se hace un paréntesis” de la línea de mando, dijeron. El órgano que pasa a tomar las decisiones es el comando y no la presidenta de la Junta. La iniciativa fue del uñaquismo. Los socios dieron el OK. “Vamos a poner en práctica la fuerza territorial del peronismo”, se entusiasmó, en off, uno de los protagonistas.

Hay conformidad respecto a cómo se maneja el dispositivo entre miembros que nunca se llevaron bien juntos. “No somos del mismo palo. La Junta de Concepción trabajó primero con Dante Elizondo en 2015 y después con Emilio Baistrocchi en 2019. Pero no podemos quedarnos en esa”, dijeron desde el Frente Renovador sanjuanino. “Las bases pedían esto”, sentenciaron.

castro.jpg La foto en Concepción.

La reunión pasó a la acción pronto. El viernes en la mañana, Ormeño y Castro acompañaron a la candidata a senadora nacional -en segundo término- la camporista Celeste Giménez a caminar por el Circuito 8 en la Villa Belgrano. No obstante, desde el peronismo reconocieron que “no va a ser fácil” replicar esa experiencia en el resto de los departamentos. Ni siquiera en las otras tres Juntas justicialistas de la Capital. Es un experimento.

Por ahora, también funcionó en Valle Fértil. Hubo reunión y foto entre el intendente electo, el uñaquista de Vamos San Juan Mario Rivero -sucesor de Omar Ortiz- y los ex candidatos a la jefatura comunal: por el giojismo, Antonio Ojeda, y por el massismo, Carolina Sánchez, que estuvieron contenidos en la lista San Juan Vuelve. También prosperaron contactos en 9 de Julio entre los distintos sectores, aunque falta aceitar la participación.

ab7226aa-a330-4fa8-a015-0db507a3b61f.jpg Diálogo en el Valle.

Naturalmente, este dispositivo que diluye de manera temporal jerarquías dentro de las sedes justicialistas en los distritos es un modelo de compleja aplicación en los departamentos más grandes, bastiones del peronismo. En Rawson y Chimbas hay dificultades. “No va a ser fácil”, admitieron las fuentes. En el municipio que gobierna Rubén García “no hay movimientos”, afirmaron. También intentaron bajarle el precio a la feroz pelea que sostiene el intendente con el Concejo Deliberante.

El órgano deliberativo tiene a tiro del juicio político tanto al jefe comunal como al secretario de Servicios. Aunque es improbable que resuelvan algo así, dado la proximidad con la renovación de autoridades. “La pelea es institucional, no partidaria”, refirieron.

Según pudo saber este diario, la dirigencia de San Juan Vuelve desconoció esa inacción aparente en el trabajo por la unidad. Al contrario, informaron que durante la semana será el lanzamiento de la Mesa Massa 2023 en Rawson. “Seguramente se lance en estos días la Mesa”, dijeron. “Estamos nosotros y Munisaga, que somos los que más votos sacamos”, ahondaron. Incluso, destacaron que Roberto “Yeyo” Sosa continúa en las filas del giojismo.

¿Un ejemplo? Para ese sector del peronismo está claro el nuevo alineamiento a la figura de Sergio Massa y Sergio Uñac. “La foto del viernes al mediodía te lo dice” y mostraron la instantánea de la inauguración de la Subcomisaría del barrio Buenaventura Luna. La imagen muestra a Uñac con el secretario de Seguridad -intendente electo- Carlos Munisaga y a los concejales del giojismo: Elio Frack y Fabián Olguín. Un gesto de ambas partes.

uñacgioja.jpg La foto que anima al peronismo de Rawson.

No sucede lo mismo en Chimbas. El intendente Fabián Gramajo fue uno de los articuladores para que Uñac y Gioja entablaran diálogo. La figura del jefe comunal pesa en la mesa de decisiones que compone con el gobernador, el ex gobernador, y Franco Aranda, representante de Sergio Massa. Pero, a nivel departamental, todavía subsisten viejas rencillas.

Trascendió que, durante la semana, Uñac reunió -de manera secreta- a los ex candidatos a intendentes del peronismo que le responden, entre los que figuran José “Pepe” Camacho, el piquetero Carlos Gómez, y Ricardo Firmapaz, entre otros. Todo indica que no fue un encuentro conducente. Los rumores indicaron que primó la queja sobre las elecciones del 14 de mayo.

Otro tema es la relación del jefe comunal con el diputado departamental, el bloquista Andrés Chanampa. Y viceversa. El legislador fue el uñaquista que más votos obtuvo en las elecciones municipales. De hecho, de la masa de sufragios que cosechó la lista del Gobernador, aproximadamente uno de cada dos, son suyos. Pero no hubo acercamientos todavía. Desde Chimbas Te Quiero ampliado y con la proyección provincial de San Juan Te Quiero- entienden que los votos de su espacio son categóricos y pueden ampliar la base electoral ahora que no hay interna entre los líderes peronistas.

Lo cierto es que Vamos San Juan -con el mandatario local como candidato al Senado de la Nación- necesita cada voto. La diferencia en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) del 13 de agosto fue estrechísima. Uñac -junto a los votos de Gioja- sumó 131.838 voluntades. Mientras que los libertarios que responden a Javier Milei sumaron 131.624. Ajustado.