¿Cómo jugarán en 2023 los intendentes sanjuaninos que pueden repetir?

-García, Rawson

garcia.jpg Rubén García de Rawson.

Rawson es considerada la madre de las batallas de la interna entre el uñaquismo y el giojismo dentro del peronismo. Allí lidera Rubén García que puede repetir en la candidatura dice que quiere jugar nuevamente. "Es bueno que puedan presentarse todos los que le dé de acuerdo a la ley y que la gente elija. Mi plan es trabajar por la reelección". Analizó que "nadie quiere irse a la casa y si no es desde la Intendencia quiero trabajar en un proyecto político". Si bien García estaba en fila con el giojismo, en la mitad de su mandato tomó distancia con ese espacio y hoy se acerca más al uñaquismo. En el Frente de Todos anticipan que habrá más de dos listas compitiendo para la jefatura comunal.

-Espejo, Iglesia

espejo.jpg Jorge Espejo de Iglesia.

Si hay tierra con fondos extra es Iglesia, cuna de la minería local. Y ahora la maneja el bloquista Jorge Espejo quien no tiene empacho en decir que quiere repetir. Según el intendente, no se está hablando mucho de política en el departamento. "En el caso nuestro estamos muy abocados a problemas estructurales, a la gestión", aseguró. No obstante, confirmó que "en mi caso hay una decisión personal de ser nuevamente candidato a intendente, así que vamos a trabajar en eso". Para él, hay mucha gente que puede tener aspiraciones "y está en su derecho". El jefe comunal cree que tiene fuerte apoyo del electorado. "Estamos atravesando un buen momento, nos tocó asumir con la pandemia pero fuimos superando las etapas y hemos mejorado la situación de todo el departamento". Y asegura que también tiene buen diálogo dentro del Partido Bloquista y con su líder, Luis Rueda. Vamos a estar en el Frente de Todos porque esta nueva ley de participación da la posibilidad de trabajar con lista propia dentro de un frente.



-Maza Pezé, Angaco

maza peze.jpg Carlos Maza Pezé de Angaco.

El angaquero Carlos Maza Pezé declaró sin rodeos que "el que puede repetir en el Frente de Todos soy yo y seguramente se van a presentar otros, pero uno trabaja todos los días para poder repetir". A la par dijo que todo depende del pueblo, si le quiere dar otra oportunidad. "Creo que hemos hecho muchas cosas en dos años y medio y con una pandemia de por medio". Describió la situación de la comuna como un cuadro de caras conocidas. "Yo trabajo todos los días y no es que trabaje por la Intendencia. Ahí se van a presentar los mismos de siempre", aseguró. "Hay que ser realistas, aquellos que perdieron en alguna oportunidad no entienden que por ahí la gente de Angaco quiere otra cosa. Obviamente que van a aparecer figuras que son desconocidas para el departamento pero se le da la opoirtunidad a todos". Acotó que se espera una amplia interna: en Angaco nos conocemos todos y muchos quieren volver a competir pero en esto deben saber ganar y saber perder, no tienen la altura necesaria ni la grandeza para acompañar a este intendente que le tocó ganar", disparó.

Sánchez, Pocito

sanchez.jpg Armando Sánchez de Pocito.

El jefe comunal de Pocito, Armando Sánchez, supeditó su decisión de ser candidato nuevamente a lo que diga su familia. "La Constitución me lo permite, los que no me lo permiten son mis hijos. No digo ni que sí ni que no, hoy estoy entusiasmado con las cosas que estamos haciendo y con lo que se viene por hacer, pero también tengo que pensar, como me dicen mis hijos, en la edad que tengo", aseguró el septuagenario. "Quizá un lugar más tranquilo, soy un soldado de la causa y donde el gobernador me necesite voy a estar, porque me encanta la política", evaluó. Aseguró que es muy pronto para hablar de candidaturas pero que ve muy positivo el nuevo sistema electoral. "Yo creo que si de algo está cansada la gente es de ir a votar hasta cinco veces si hay ballotage". Prometió dar charlas en la Junta Departamental del PJ de Pocito y unidades básicas para que la gente conozca la nueva modalidad de las elecciones. "Creo que es lo bueno de este sistema y habrá varios candidatos dentro del Frente de Todos", anticipó.

Baistrocchi, Capital

baistrocchi.jpg Emilio Baistrocchi de Capital.

Por su parte, el capitalino Emilio Baistrocchi, a quien en el PJ dan por sentado que competirá, analizó que "los preparativos para el 2023 en nuestro espacio y en lo que a mí respecta tienen que ver con la gestión, nosotros tenemos esa herramienta y hay que hacerla valer", aseguró Emilio Baistrocchi. El nuevo sistema electoral, analizó, "implica participación y se va a dar". Dijo que el que quiera competir será bienvenido, pero advirtió que debe ser con propuestas. Y anticipó que se esperan varias listas porque la reforma electoral se hizo pensando en que sea de esa manera. Aclaró: "los sistemas electorales no definen quiénes van a ganar sino los votos. Entonces creo que el 2023 está a unos meses pero nosotros estamos pensando en nuestra gestión y eso significa pensar en 2023".

Orrego, Santa Lucía

orrego.jpg Juan José Orrego de Santa Lucía.

El opositor y cacique de Santa Lucía, Juan José Orrego, se mostró cauto al decir que "la verdad que el frente está trabajando y está formado por varios partidos y dentro de eso se dialogará como siempre se ha hecho y se tomarán las elecciones que mejor representen al frente, esa es la realidad". Evitó hablar de sus planes personales y sostuvo que "yo trabajo en equipo y con la conducción que lleva adelante el diputado Marcelo Orrego, y en base a los criterios de lo que un puede establecer tanto de él como del equipo de trabajo vamos a tomar las decisiones sobre el destino del departamentos y personal también. Para el santaluceño, el nuevo sistema aprobado por el oficialismo similar a la Ley de Lemas es inconstitucional y por eso, afirmó, esperarán cómo queda la forma de votar para decidir con qué nombres jugará Juntos por el Cambio.

Rosas, Caucete

rosas.jpg Romina Rosas de Caucete.

La intendenta pejotista Romina Rosas es la única mujer manejando una comuna en San Juan. Y Caucete que siempre es terreno de disputas políticas aparece como un gran desafío de mantener para el Frente de Todos. La jefa comunal se muestra cautelosa con opinar sobre repetir la candidatura. "Tenemos que avanzar en lo que tiene que ver con nuestras responsabilidades institucionales, llegará la época y el momento en que se plantee lo político", dijo. En ese departamento ya asoma un precandidato que le quiere hacer frente a ella: el exintendente Emilio Mendoza, que ya anunció que quiere estar en la interna.

Palmero, Albardón

palmero.jpg Jorge Palmero de Albardón.

Así como hay quienes se anotan, hay uno que puede repetir para la Intendencia pero que ya se autoexcluye: es el albardonero Jorge Palmero, alfil incondicional de Juan Carlos Abarca en el peronismo local. "Yo puedo repetir pero estoy veterano y no sería muy lógico, no me dan los años, y por respeto al pueblo albardonero, sería una imprudencia pretender seguir", aseguró el jefe comunal. Pero aclaró que esto "no quiere decir que me vaya a cuarteles de invierno, vamos a seguir trabajando en el proyecto político de Abarca, como lo hago hace 25 años", aseguró quien fue secretario de obras de la comuna hasta que su mentor lo bendijo en 2019 para someterse al electorado en la sucesión. ¿Lo impulsa a Abarca para que vuelva a la Intendencia? Palmero dijo que eso "es una decisión que irá surgiendo sobre la marcha", y que en estos años ha habido apoyo de los albardoneros, pero quiénes serán los conductores se resolverá dentro de la Junta Departamental del PJ.