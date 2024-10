Caso de acoso contra Bloch: la denunciante pidió al Consejo Superior el desarchivo de la destitución

Así lo dijo el abogado este martes, en diálogo con Radio Sarmiento, quien cuestionó diferentes situaciones en el Consejo Superior. El 19 de septiembre este organismo, que es el que toma las decisiones en la UNSJ, no convalidó que el pedido de la desvinculación del cargo vaya a la Asamblea Universitaria, que podía echar al decano. Bloch zafó de la destitución gracias al voto de sus pares. Hubo diecinueve votos afirmativos -nueve de los estudiantes-, apenas seis en contra, y trece abstenciones, con los decanos a la cabeza. De manera que no se consiguieron los dos tercios (veintiseis) del total del Consejo.

Ahora, Correa dijo que vuelven a la carga y expuso conductas dentro del Consejo. "Ella (por la presunta víctima), previo a la reconsideración del Consejo Superior, presentó una nota pidiendo que la votación se realice de forma nominal y de manera fundada. Ella no integra el Consejo Superior, no tiene por qué tomarlo en cuenta, pero sí podrían haber leído la nota y haberla sometido a consideración del Consejo Superior, que no hicieron. Bloch presentó una nota pidiendo que se impida la presencia de aquellos que habían dictaminado ya previamente en el expediente, como era el caso de la jefa de oficina de violencia de género, la abogada sumariante, y el director general de asuntos legales de la Universidad. A eso sí le hicieron lugar en el Consejo Superior".

image.png Rodolfo Bloch.

Para el abogado, "esta doble vara nos da motivos para entender que hay una cierta arbitrariedad e ilegitimidad en la decisión del Consejo. Esa decisión, esa arbitrariedad no se vio solamente en esas circunstancias, sino también en la falta de fundamentación en la resolución que emite el Consejo Superior. No sabemos qué votó cada uno de los consejeros". Agregó que en ese sentido, acompañaron la presentación con jurisprudencia, casos que la Corte Suprema advirtió de esas circunstancias.

"Los consejeros han violado lo que establece la Ley sobre Violencia de Género y lo que estableció la Corte Suprema como criterio de valoración de las pruebas. Cuando el hecho está acreditado de alguna manera, quien debe probar que no cometió violencia es el denunciado, no la víctima", remarcó Correa Esbry.

Además, citó el defensor que "uno de los temas más graves es que obligan a la víctima a volver al ámbito de trabajo. Es una resolución de aplicación imposible. Re victimizan a la mujer a partir de archivar las actuaciones, queda como si no hubiera pasado nada durante todos estos dos años que ella viene sufriendo, con tratamientos psicológicos, psiquiátricos y todos los daños cometidos".

Por otro lado, analizó que "si vemos los resultados de la votación, 19 votos a favor del dictamen legal, 13 abstenciones y 6 votos solamente en contra, entendemos que han considerado que ha existido realmente una situación de violencia. Esos votos de abstención son alguna duda que les queda, que no la han interpretado como corresponde, pero no dicen que no haya existido situación de violencia".

El abogado expresó que si no consiguen que el organismo de la UNSJ revea su decisión, "tenemos la vía del artículo 32 de la Ley Federal de Educación que nos permite ir a la justicia contra esta decisión del Consejo Superior. Eso es un recurso que tenemos 30 días para interponer y que bueno, la analizaremos oportunamente de acuerdo a los resultados de esta secuencia. Iremos a la Cámara Federal de Apelaciones para interponer ese recurso de impugnación contra la resolución del Consejo".

Además, ratificó Correa Esbry que con su defendida prevén llegar hasta las últimas consecuencias y que también está en proceso de elaboración la demanda civil contra Bloch, "y esperemos que no tengamos que ampliarla contra algunos consejeros, de acuerdo a los resultados de la decisión del Consejo, pensando que si sostienen esta decisión, la están revictimizando a la trabajadora y por lo tanto son parte también del daño ocasionado y la responsabilidad civil".