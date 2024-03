Rodolfo Bloch quedó a un paso de ser echado como decano en la UNSJ

¿Qué sigue? Si se mantiene la formulación de cargos, el informe final se eleva al rector Tadeo Berenguer para que lo remita a la Dirección Generales de Asuntos Legales, la que debe emitir un dictamen que, a su vez, es mandado al Consejo Superior de la UNSJ. El Consejo Superior debe proponer tal sanción a la Asamblea Universitaria, el máximo órgano universitario para que tome la decisión final. La Asamblea está integrada por el rector y la vicererrectora, los decanos, los miembros del Consejo Superior y de los Consejos Directivos de las facultades. Si el planteo hubiera sido de suspensión de hasta 30 días, la definición quedaba en manos del Consejo Superior, según el estatuto universitario.

Para pedir sanción, la sumariante tuvo en cuenta que Bloch está obligado a cumplir estrictamente el Protocolo de actuación ante situaciones de discriminación, violencia a la identidad de Género y contra las mujeres, aprobado por la UNSJ en 2016. Además, entendió que dicha función "impone el cumplimiento de estándares de conductas ejemplares".

Bloch le había dicho a Diario de Cuyo que "los hechos que se me imputan no han existido nunca. Es una denuncia falsa". Además, había indicado que "el sumario es clave para probar la mendacidad de las acusaciones", dado que "nunca he tenido una mancha en mi desempeño. Gozo de un amplio reconocimiento de persona cabal y honesta". Y aseguró que la denuncia "es un hecho intencional para hacerme daño personalmente y como referente de la política universitaria. Tiene toda la impronta de una operación. Independientemente del resultado del sumario, que no tengo dudas cuál va a ser, la denuncia en sí ya provoca una mancha. Ha constituido sobre mi persona un virtual escrache en los medios".

El escandaloso caso Rodolfo Bloch

image.png

La denuncia contra Bloch fue de radicada por una profesional el 20 de abril de 2023. La mujer, que tiene funciones en el Decanato aseguró en su denuncia -expediente 91 de la Oficina que interviene- que hubo violencia laboral y psicológica que decantó en acoso sexual cuando, ante la oportunidad de ocupar un cargo de gestión mayor jerarquía, el decano le habría enviado mensajes de índole sexual para adquirirlo. Por la negativa habría sufrido represalias y reducción de tareas.

En junio de 2023, el Consejo Superior determinó, tras un fuerte debate, que se dé curso a un sumario mientras Bloch repetía que considera que todo responde a una movida política para desprestigiarlo.