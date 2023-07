En la UNSJ la polémica con Bloch ya provocó que ruede una cabeza

image.png Omar Cerezo volvió a su cargo como vocero de Bloch, tras ser desplazado como vocero de la UNSJ y de Berenguer.

En esta historia, fuentes universitarias dijeron que la salida de Cerezo es consecuencia directa por ser del espacio blochista. Berenguer le pidió que renuncie, en medio del escándalo con el decano. La posición cercana a Bloch del secretario de Comunicación habría quedado incómoda, por los asuntos que le toca informar, en medio de un proceso que tiene bajo la lupa el prestigio de la casa de altos estudios estatal sanjuanina.

El alejamiento del cargo por parte de Cerezo se conoció esta semana, incluso él mismo confirmó a algunos periodistas que le requirieron data institucional, que ya no forma parte de la SECOM, como se denomina la repartición que lideraba. Por otro lado, esta decisión no lo alejará definitivamente de la Universidad, dado que tiene un cargo de planta permanente. No obstante, como funcionario político no seguirá más a nivel Rectorado.

El ahora ex secretario es conocido en el ámbito universitario ya que era la segunda vez que ocupaba el puesto, porque había estado durante la gestión de Benjamín Kuchen y tiene 30 años de experiencia en el área informativa institucional. Cerezo volvió este lunes a su cargo en Exactas, al lado de Bloch, que es de coordinador del Área Comunicación de la Facultad -lugar que ocupaba hasta ahora Gustavo Carrizo- donde estuvo desde 2008 hasta hace dos años que ascendió.

Para reemplazarlo en la SECOM no suena todavía ningún nombre, dijeron varias fuentes universitarias. El rector le habría dicho a Cerezo que llegó la hora de hacer un cambio pero no le comunicó sobre su sucesor/a. Se trata de una vacante interesante a nivel dirigencial, ya que además de la comunicación institucional contempla el manejo del canal de la UNSJ, Xama TV y redes sociales, entre otras líneas de acción.

Por ahora, en la UNSJ no se habla de otros cambios de funcionarios, ni en general ni relacionados con el caso Bloch.

Por otro lado, la situación del decano está sin resolver y sin fecha. Como no existe denuncia penal, todo el proceso para determinar su culpabilidad o no es de orden administrativo y se tramitan en el Consejo Superior de la UNSJ. La denuncia contra Bloch fue de radicada por una profesional el 20 de abril de este año. La mujer, que tiene funciones en el Decanato aseguró en su denuncia -expediente 91 de la Oficina que interviene- que hubo violencia laboral y psicológica que decantó en acoso sexual cuando, ante la oportunidad de ocupar un cargo de gestión mayor jerarquía, el decano le habría enviados mensajes de índole sexual para adquirirlo. Por la negativa habría sufrido represalias y reducción de tareas.

El Consejo Superior determinó, tras un fuerte debate, que se dé curso a un sumario y esta semana se esperan novedades sobre si se considera oportuno separar del cargo momentáneamente al decano. Bloch ha expresado que considera que todo responde a una movida política para desprestigiarlo.