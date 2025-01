Capital evalúa rescindir el contrato de alquiler del Cine Teatro Municipal y hay alarma de la comunidad artística

A fines del 2024, comenzó a circular el dato de que la municipalidad de la Capital analizaba la posibilidad de rescindir el contrato de alquiler del Cine Teatro Municipal, ubicado en calle Mitre entre Mendoza y General Acha. El motivo que dieron las autoridades fue que el edificio no cuenta con salidas de emergencia, además de que cuenta con algunos problemas de infraestructura. Pese a que fuentes calificadas comentaron que aún continúan evaluando la decisión, desde la comunidad artística piden que no se cierren.

Según comunicó a Diario de Cuyo el jefe de Gabinete del municipio, César Aguilar, el contrato de alquiler vence el próximo 28 de febrero. “Tomamos un contrato ya iniciado y estamos estudiando la renovación o no. El teatro tiene algunos problemas edilicios, en las instalaciones sanitarias y los camarines, que no están en condiciones adecuadas”, dijo el funcionario y añadió que deberían acordar con el hotel lindero qué inversión realiza cada uno, dado que comparten estructura.

En este marco, en redes sociales como Instagram o Whatsapp, comenzaron a circular mensajes de la comunidad artística en la que solicitan que no se cierre el Cine Teatro Municipal. “Si alguna vez fuiste a presentar tu disco, tu banda, elenco o ballet, si fuiste a disfrutar de un espectáculo de música, danza, teatro, muestra de arte o del cine, si participaste de las miles de muestras de institutos de danza, comedia musical o instituciones educativas, este es el momento para colaborar mostrando tu apoyo y solicitando a la Municipalidad de la Capital que mantenga este espacio cultural único”, dice el comunicado, compartido entre otros otros artistas, por la cantante Ana Laura Paroldi.

Tiempo de San Juan habló con la también vocalista de la banda soul Wonder, quien dijo que entiende que el Cine Teatro Municipal fue cuna para muchos artistas y lamentó la posibilidad de que se deje de alquilar la propiedad.

"Me parece que la industria cultural es una industria, aunque a veces por la economía necesitamos un apoyo extra. Cuando he trabajado en estos teatros de gestión pública he pagado cánones e impuestos, pero entiendo que es mucho más accesible que un lugar privado", dijo Paroldi, haciendo referencia a la posibilidad económica que brindan los espacios manejados por el Estado a los artistas emergentes.

En consonancia con Paroldi, la cantante Soledad Arranz contó que, personalmente, el espacio que brindó el Cine Teatro Municipal fue de gran importancia para su carrera artística.

"Me resulta triste que como patrimonio histórico de la provincia, tenga que desaparecer. No permitamos que un lugar de tanto prestigio tenga que desaparecer solo por cuestiones burocráticas que pueden tener solución. La posibilidad que brinda un espacio cultural en estos momentos, es de gran importancia", planteó Arranz.

Si bien aún no hay una definición de qué hará el municipio respecto al edificio, cabe destacar que el municipio admitió que los eventos que antes se realizaban en el lugar, podrían empezar a hacerse en diferentes escuelas de la Capital.