CANME le respondió a una de las empresas que se quejó por el parate del cannabis medicinal en San Juan: "hay una dramatización del asunto"

Sector privado Productores de cannabis medicinal en San Juan: entre el enojo y la esperanza por el gran negocio que no llega

Clavijo había planteado, en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, que la compañía que representa había sufrido pérdidas por este parate que sufren los emprendimientos en todo el país. Este escenario se da debido a que la agencia nacional ARICCAME , que fue intervenida por Javier Milei apenas asumió, no otorga todavía los permisos para comercializar e industrializar el cannabis medicinal, más precisamente para desarrollar las flores con las que se hacen los aceites que son las que se cultivan en San Juan. Para Amarfil, no se puede reclamar nada, porque el contrato con las empresas habla de etapa de investigación hasta mayo de 2026, no de producción.

Amarfil aseguró que "hay como una dramatización de este asunto, que no es de esa forma. Ahora bien, cuando los privados hablan de expectativas, la empresa que es una sociedad del Estado no puede intervenir en eso. Si ellos han tenido algún gasto extra y demás, ha sido a cuenta de la investigación y a riesgo de los privados. Que estaba ya previsto. Y la empresa (CANME) se ajusta derecho, tanto a nivel provincial como nacional. Y cuando esté reglamentada la etapa de producción por supuesto que van a tener el OK para avanzar con la etapa de producción. Tenemos que tener en cuenta que esto es una actividad muy nueva. Pero está muy bien planteada en San Juan. No le ha hecho perder plata a los privados".

Para el abogado estatal, hay que dejar claro que CANME es una sociedad del Estado que no tiene socios. "La empresa, su capital está conformado por el Estado de la provincia. Y hay algunos privados que tienen un convenio marco para una primera etapa", detalló en una entrevista con TIEMPO DE SAN JUAN.

image.png Jorge Amarfil, síndico de CANME.

Sobre la queja del referente de Green Health respecto de la producción de flores que se secaron esperando ser comercializadas, el síndico argumentó que "cuando nace la empresa bajo la ley 27.350, a la cual se adhiere a la provincia, se crea CANME, y en este momento todavía no culmina la etapa de investigación. El convenio marco dice 'plan de investigación' sobre el cultivo de cannabis con fines de investigación médica y científica. No habla de producción".

Detalló el síndico que "la empresa (CANME) les facilita, bajo un convenio marco, a algunos privados, porque tiene el poder de policía, y el cultivo del cannabis es una actividad regulada por el Estado provincial y nacional, entonces les facilita el espacio físico, la vigilancia del CISEM, el recurso hídrico, las instalaciones eléctricas y otras cuestiones, para que ellos puedan investigar sobre el cannabis. Como un parque industrial. Pero hoy todavía estamos en etapa de investigación, bajo la ley 27.350". Se refirió así al predio ubicado en Sarmiento, conocido como El Acequión, dentro del cual el Estado sanjuanino destinó parcelas a los privados para que inviertieran en cultivos, experimentales en esta fase, de acuerdo a la óptica oficial.

El convenio entre CANME y Green Health fue firmado en mayo de 2021 y finaliza en mayo de 2026, con vigencia de cinco años. "O sea que todavía estamos en etapa de investigación", reiteró Amarfil.

"La producción no está prohibida"

El síndico reconoció que tras la intervención de Milei a ARICCAME, se creó mucha confusión. De hecho, el presidente de CANME, Gonzalo Campos, explicó oportunamente que la primera resolución del interventor nacional, Ignacio Ferrari, habla del cáñamo y se dejó para después las licencias respecto de las flores, que es a lo que se dedica San Juan. Por eso gestionó una reunión que será el 12 de diciembre, en la que buscará definiciones sobre la fase de las flores.

Amarfil afirmó sobre el ente nacional que "la nueva resolución no prohíbe la producción. Solamente dice que la va a estudiar y la va a reglamentar. Y está bien. Pero no prohíbe en ningún momento. Las prohibiciones tienen que ser taxativas. Y todo lo que la ley no prohíbe está permitido".

"Por ahí están un poquito ansiosos en cuanto a largar con la etapa de producción. Pero eso es una cuestión que nosotros tenemos que ir siguiendo con Nación. Y no significa que la actividad esté en riesgo", remarcó el síndico de CANME.

Amarfil fue tajante: "La producción y comercialización es una etapa que todavía está por ser reglamentada y está en los tiempos legales correspondientes, y que va a suceder. Las empresas van a tener que tener la paciencia suficiente, porque este negocio no depende de los privados. Al ser una actividad regulada, cualquiera sea el corte ideológico del Gobierno Nacional o Provincial, e un tema sensible que es regulado, que es manejado y monitoreado por el Estado. Y así tiene que ser. Se le da participación a los privados a través de este tipo de convenios. Y por supuesto que ellos se tienen que adecuar y tener la suficiente paciencia y el timming necesario. Para entender de qué se trata este negocio y cómo funciona".

image.png Fuera del predio de El Acequión, CANME cuenta con dos laboratorios, uno de control de calidad en conjunto con el INTA y otro para el desarrollo de aceite medicinal de cannabis que funciona en el Hospital Julieta Lanteri.

¿Qué pasa después de que se cumple el plazo del contrato con el privado? "Se vuelve a firmar un nuevo convenio en cuanto a la etapa de producción. Concluido este convenio, ya sea por el vencimiento del plazo o por incumplimiento de alguno de los privados, las partes nada pueden exigirse. Así lo dice el convenio", resumió el síndico.

A grosso modo, la relación contractual entre CANME y los privados, que actualmente son cinco, se basa en que el Estado le facilita al inversor el recurso hídrico, el espacio, la vigilancia del emprendimiento a través del CISEM (Policía de San Juan), instalaciones eléctricas (el consumo de energía lo pagan las empresas), entre otras.

image.png

Las facilidades son para que los privados puedan desarrollar infraestructura que permita los cultivos de plantas de cannabis para uso medicinal. Se presentaron distintos diseños, que básicamente son viveros. De las cinco que firmaron contrato la que más cultivó fue Green Health. Incluso algunas compañías como Cannoil no plantaron y esperan con semillas compradas para cuando den la línea de largada. A cambio del lugar y el marco de acción legal que ofrece CANME, los privados pagan unos 500 dólares de cánon mensual.

En CANME aseguraron que "la única voz disidente es Clavijo, porque el resto de los inversores no coincide, piensa y opina de otra manera", según Amarfil. Y profundizó: "el resto de los inversores entienden lo mismo que estamos entendiendo nosotros desde la empresa, que hay que tener paciencia, que hay que esperar. Nosotros no podemos manejar las expectativas del privado, o sea, si se aceleran o se retardan en su propia inversión, en realidad, ya deja de ser una cuestión que no nos toca a nosotros en forma directa".

Además, el síndico confirmó que no prevén compensaciones para las privadas que reclamen. Afirmó que "no nos constan las pérdidas. En el caso de Green Health, por su capital social, no coincidimos en cuanto al nivel de inversión que ellos argumentan haber realizado en el lugar. Entonces es un tema que se verá en el futuro".

En este marco, Amarfil opinó que oficialmente son optimistas sobre la reunión del 12 de diciembre y que no están pensando en rescindir contrato con ninguno de los inversores.

CANME fue creada en el año 2019 y cuenta actualmente con 4 sedes: las oficinas administrativas se encuentran en el edificio de la Obra Social Provincia, el predio de cultivo está ubicado en el Campogrande del Acequión (Sarmiento), el laboratorio de Calidad en conjunto con el INTA se localiza en la Estación Experimental de Pocito y el Laboratorio de Producción ocupa parte de un módulo en el Hospital Lanteri de Rivadavia.