Productores de cannabis medicinal en San Juan: entre el enojo y la esperanza por el gran negocio que no llega

El mayor envión ahora depende de Nación. Es que a este complejo negocio que no terminaba de despegar en la provincia desde antes, Milei apenas llegó intervino la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) creada en enero de 2023 con la misión es la de regular toda la actividad económica de la cadena productiva del cáñamo y cannabis para uso medicinal e industrial en el país. Y recién a fines de octubre emitió su primera resolución que habilitó licencias vinculadas al Cáñamo Industrial no psicoactivo (semilla, grano, fibra). Pero en San Juan el negocio está orientado a las flores que se usan para los aceites medicinales y eso no está habilitado, por lo que piden al organismo nacional -cuyo interventor es Ignacio Ferrari- que abra esa puerta urgente.

image.png

En San Juan, toda la maquinaria que se puso en acción desde octubre de 2019 cuando se creó por ley la empresa estatal sanjuanina, imitando el modelo de Jujuy que hace punta con esta nueva industria, quedó a expensas de unos permisos que no llegan. En el predio ubicado en Sarmiento, en El Acequión, las plantas de cannabis se secaron esperando la licencia para la producción comercial.

image.png

Asociadas a CANME como inversoras firmaron oportunamente contratos para trabajar las compañías privadas Cannoil, Cann 4.0, Mediplant, HDE y Green Health.

Enojados

Para Ernesto Clavijo, representante de Green Health, el Gobierno de San Juan les creó "una falsa expectativa", y esperando ya perdieron, afirmó, unos 3.500 kilos de flores que yacen en un depósito, secas.

"El Gobierno había planteado una concesión de 25 años para invertir dando plazo de 5 años máximo para investigar, y después íbamos a pasar a industrialización y comercialización, pero no pasó", se lamentó el abogado que es apoderado legal de esta compañía nutrida de capitales principalmente canadienses.

image.png

"ARICCAME dice que no se puede cultivar flores. Con CANME concluimos con la parte investigativa y desde marzo pedimos pasar a la segunda etapa para vender las flores producidas en investigación. Pero CANME no tiene capacidad jurídica de pasar a la segunda etapa, ha quedado absolutamente fuera de lugar y la existencia de CANME corre peligro", describió su situación.

image.png

Afirmó que en el predio ubicado en Sarmiento puesto por CANME al servicio de las empresas "está todo seco, desgraciadamente todos los inversores han entendido que ha sido todo una mentira, destruyeron la inversión. Eso les ha pasado a todos los proyectos con CANME, están parados".

image.png

Green Health comenzó a trabajar en San Juan en 2021 con una inversión de 2.000 millones de pesos de grupos canadienses y algunos capitales privados locales.

La incertidumbre no es de ahora, pero se acentuó con la gestión de Milei, dijo. De hecho, esta empresa judicializó el conflicto en septiembre del año pasado contra ARICCAME en pos de obtener la licencia para comercializar su producción para cannabis medicinal, sin éxito todavía.

image.png

"Desde ARICCAME nos respondieron que ha habido un exceso de facultades de la Provincia, no podía delegar permisos que tiene el Ministerio de Salud de la Nación, acá es una adhesion a la ley nacional y nada más. Otras provincias más lucidas tienen su propia normativa. A pesar de que le llevamos mil proyectos a (el presidente de CANME, Gonzalo) Campos no está a la altura de las circunstancias. Jujuy tiene una norma provincial, por ejemplo. No se que va a ser de ellos que tienen un plan de exportación más alla de sus laboratorios de aceite y esta resolución los tira por el suelo, no beneficia a nadie. No se puede entender de Milei, que sigue a Estados Unidos que es de lo más avanzado con el cannabis, incluso para uso recreativo", disparó el abogado.

Según Clavijo, esperaban, por tener proyectos en ejecución cuando fue la intervención de ARICCAME, conseguir el trámite rápido de obtener certificaciones para la industrialización del cannabis, pero solo apuntaron al cañamo y los dejaron afuera por el momento.

"Plantamos 3.000 kilos de flores hasta el año pasado, la última cosecha fue en febrero y ahora está paralizado. Ya presentamos recursos de reconsideracion en la justicia", afirmó Clavijo.

image.png

Detalló que las flores "está todo metido en un contenedor, todo degradado, ya perdieron los activos. Encima trajimos equipos y le pedimos a CANME una unión estrategica para poner equipos de aire puro, máquinas de más de 250.000 dolares y hemos recibido una negativa. Con eso podríamos haber conservado las flores y obtener el aceite puro, que más allá de comercializarlo podrían haber tenido un aceite de calidad, nosotros cumplimos con todas las certificaciones de buenas prácticas agrícolas".

Afirmó que "esto viene de atrás y la gestión de Orrego lo ha continuado, habiendo existido herramientas podría haber juntado proyectos en cooperativas, y copiar a las empresas de Jujuy", resaltó el representante de Green Health.

El abogado afirmó que desde su empresa donaron 40 kilos de flores a CANME para que probara sus laboratorios y que hoy CANME produce aceites con sus productos. San Juan emitió sus propios permisos provinciales para generar aceite que distribuye Salud a pacientes en forma gratuita. "Hoy con los sueldos de CANME cada frasco nos cuesta 500.000 pesos cuando el mismo producto lo compras por 20 mil", se despachó Clavijo.

El predio de El Acequión tiene unas 800 hectáreas, ubicadas a unos 110 km de la Ciudad de San Juan, lo que requirió de inversiones más importantes para trasladar equipos y trabajadores al lugar. "Hay garitas que pagamos seguridad y no hay nada en el predio", afirmó el abogado.

¿Cómo sigue para Green Health? "Esperamos a ver qué pasa el 12 de diciembre, estamos evaluando daños y seguimos con el contrato", dijo el abogado.

Esperanzados

De ese gran complejo de unas 800 hectáreas de CANME, Green Health ocupa alrededor de 5 hectáreas y entre todas las empresas no trabajarían más de 12 hectáreas. "Más de 3.500 kilos de flores, entre todos, se perdieron, de hecho nadie produjo como nosotros", apuntó Clavijo.

Es que no todas las compañías cultivaron plantas. Hay casos como el de Cannoil, que no tiene plantaciones y está esperanzado en que se destrabe el tema de las licencias, a partir de la próxima reunión entre CANME y ARICCAME, prevista para el mes que viene.

El ingeniero Guillermo Nozica, a cargo de Cannoil, afirmó que "la situación de hoy es que estamos con un convenio en puerta para explotar en conjunto, en cuanto a certificaciones nacionales e internacionales, el producto. Las licencias están bloquedadas, pero creemos que se va a destrabar siguiendo todos los parámetros de una asociación de privados real con el vínculo estatal. Se va a tomar este riesgo y se pondrá todo en marcha con los objetivos medicinales".

Esta empresa, a diferencia de Green Health, no plantó cannabis sino que invirtió en infraestructura y compró semillas, es decir, que tiene todo listo para empezar a producir. La meta, dijo el ingeniero, es conseguir los permisos en diciembre o enero y producir en el segundo semestre de 2025 las primeras flores.

image.png Las instalaciones de Cannoil, cuando apenas las inauguraron.

Cannoil es de capital genuino sanjuanino, se instaló hace dos años que consiguieron la autorización de CANME para ocupar una hectárea en El Acequión y cuentan con el permiso para usar 10 hectáreas en funciónn de que se pueda producir. En el lugar pusieron invernáculos y maquinarias.

image.png

"Venimos invirtiendo desde hace dos años en la infraestructura, equipos de riego, salas de germinación, entre otros. No está operando nada pero está listo para producir, y tenemos compradas 5.000 semillas, que las importó CANME, de cinco variedades, que están bajo escribano", destacó el ingeniero. Aseguró que la inversión al menos es de 200.000 dólares.

"No está perdido. Se apostó a largo plazo y todo lo que se compró es desmontable, la planta de tratamiento de agua está sin usar y se puede destinar a otro emprendimiento. Puede haber pérdida de ilusión y de tiempo, pero nada más", evaluó el referente de Cannoil.

Personalmente, se mostró a favor de la intervención de ARICCAME: "Si el Gobierno pierde elecciones y dio más de mil licencias en un mes, creo que hay que decir 'paremos la pelota' a ese desmanejo", sentenció el ingeniero.

Además, dijo, "tuve una reunión con el presidente de CANME y va con buenos fundamentos", en referencia a Campos y su cita del 12 de diciembre.

"Estamos esperando para apretar el botón. Hasta que no estén las condiciones dadas no podemos hacerlo pero el planteo de CANME es serio", afirmó desde Cannoil.

image.png

A la par, dijo que entiende que hay otras empresas asociadas a CANME que están "muy defraudadas", pero que cree que el sector se reactivará. Esta reactivación, apuntó, lleva unos 4 ó 5 meses y se puede contar con producir dos ciclos al año.

Cannoil espera poder reactivar primero el ensayo con semillas para decir cuál van a propagar y no saben si alguna de las cinco variedades elegidas por ellos funcionará en el terreno.

¿Qué pasa con la empresa si no sale bien la negociación de diciembre? Dijo que podrían explorar certificar procesos parciales junto a CANME y seguir invirtiendo o desistir sin tanto dramatismo. "Con CANME apostamos a una gestión más política e invitaría al gobernador a que tome una decisión firme", concluyó Nozica.