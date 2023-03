Candidato del uñaquismo en Rivadavia sumó a dos ex intendentes y al presidente de Desamparados al armado

Off the record

Francisco Guevara, a Sergio Uñac sobre Rivadavia: "El 14 de mayo te lo traemos recuperado"

El sábado a la tarde hubo un operativo de la Secretaría de Ambiente en el polideportivo del barrio Aramburu, el más populoso del departamento. Hubo ecocanje, juegos, entrega de plantines, chipeo del programa Acompañame. Pero lo importante era lo que sucedía en simultáneo. En las oficinas de Rivadavia, Guevara estaba reunido con el ex intendente José Amadeo Soria y el presidente del histórico club Sportivo Desamparados, Augusto Pérez Garro que, además, es el titular de la Unión Vecinal del Aramburu. Los dos dirigentes de fuste rubricaron un contrato tácito con el ex diputado nacional: apoyarlo en la carrera a la intendencia.

Luego, los tres fueron directo al barrio, donde se desarrollaba la actividad. "Vinimos a acompañar a un funcionario que cumple con la gente. Como ex intendente, estoy muy contento", dijo "Pepe" Soria, que agregó "si estoy aquí, al lado de él, es porque le veo las condiciones para ser un gran intendente". En tanto, "Tato" Pérez Garro definió a Guevara como un "funcionario comprometido" y un "amigo de la casa".

Semanas antes, el uñaquista obtuvo el OK del partido Popular Participativo, de la ex jefa comunal, Ana María López, que estará representada por su hijo, el ex concejal Facundo Herrera. Y anexó sectores que en los comicios del 2015 y 2019 jugaron en otros espacios. Yanelli Bellido, hija del dirigente social, Eduardo Bellido, que supo engrosar las filas del actual comunero de Unidos por San Juan (ex Juntos por el Cambio). Del arco peronista, convocó a dos integrantes de la Junta Departamental, Leandro Rivas y Soledad Oropel. Incluso, Rivas formó parte de la lista de concejales de su competidor Marcelo Delgado en las pasadas elecciones. También agregó a la Unión Vecinal del barrio Rivadavia Norte, que supo ser del giojismo y que enfilaba para apoyar a Facundo Perrone. Pero no. El titular, Adolfo Maturano, se puso del lado del gobernador Sergio Uñac.

Rivadavia es un departamento complicado para el justicialismo y sus aliados. Hace ocho años es controlado por la oposición. Pero ahora Fabián Martín no puede repetir, ya cumplió sus dos periodos consecutivos. Debe dejar el timón en manos de un sucesor. Hay seis en carrera: los diputados provinciales Sergio Miodowsky y Nancy Picón; el secretario de Servicios, Raúl Ibaceta; el ex concejal Orlando Ibaceta; la empresaria Luciana Cuk; y el libertario -que responde a la línea de Sergio Vallejos- Sebastián Bernardini. Todos buscan hacerse con el Sillón Municipal, algunos en nombre de la continuidad, otros intentan diferenciarse.

Sin embargo, tanto Guevara como el resto de los postulantes del frente San Juan por Todos (ex Frente de Todos), entienden que hay que "subir al ring" al "elegido de Martín", al que estiman que tiene los votos, Miodowsky. "Queremos que se ponga a debatir el modelo de gobierno para Rivadavia", dijeron desde Confiar. Aunque parece que el eventual sucesor de Martín no planea darles el gusto, por lo menos de momento, porque no se lo escuchó responder las críticas. En el peronismo aseguraron que es parte de su estrategia, que hablar lo perjudica.

En Rivadavia, San Juan por Todos se relame con la idea de recuperar el departamento. Están confiados. De hecho, en el programa Off the record -el streaming de Tiempo de San Juan- Guevara reveló a viva voz que se animó a decirle al Gobernador: "El 14 de mayo te lo traemos recuperado". En tanto, desde el macrismo sanjuanino no dan atisbo de preocupación en público. Creen que tienen buenos candidatos para la continuidad y para la diferencia. Mientras Miodowsky y Picón son del riñón martinista, Cuk y Bernardini vienen de afuera. Desde el peronismo responden con una amplitud de aspirantes para cada sector: Guevara para la juventud, Alejandra Venerando para las mujeres, Delgado para los comerciantes, Perrone para el giojismo, y el bloquista Walter Vázquez para los experimentados en política.