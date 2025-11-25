martes 25 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gobierno

Bullrich presentó la nueva Agencia Nacional de Migraciones

El nuevo organismo se centrará más en la cuestión de la seguridad fronteriza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentó hoy la nueva Agencia Nacional de Migraciones, un organismo desconcentrado para administrar las migraciones de manera integral y reforzar la lucha contra los delitos trasnacionales.

Lee además
Monteoliva y Bullrich.
Anuncios

Alejandra Monteoliva reemplazará a Bullrich en Seguridad y un militar asumirá Defensa por primera vez desde 1983
el jury desestimo la denuncia del abogado fit contra el juez toro
Decisión

El Jury desestimó la denuncia del "Abogado Fit" contra el juez Toro

“Hoy estamos presentando un elemento muy importante para la Nación, una nueva forma de administrar las migraciones, más integral y avanzando hacia una Agencia Nacional de Migraciones, donde también colaboren todas nuestras provincias con una mirada federal y nacional”, sostuvo la ministra, quien estuvo acompañada por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien sucederá a Bullrich en el cargo.

Esta nueva Agencia optimizará la coordinación fronteriza, policial y la inteligencia migratoria, para enfrentar amenazas transnacionales. Dado que la región vive un escenario de violencia crítica y desplazamientos criminales, la protección de fronteras se vuelve un objetivo de Seguridad Nacional, no solo administrativo.

En el evento, la ministra estuvo acompañada por el subdirector de Migraciones, Mariano Goyenechea; el sub jefe de la Policía Federal, Mariano José Giufra; el director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Alfredo Gallardo; el Prefecto Nacional Naval, Guillermo José Giménez Pérez y el director Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina, Claudio Brilloni.

En su discurso, Bullrich sostuvo que la Argentina está en una situación privilegiada en relación a los países vecinos, que han tenido un enorme avance del crimen organizado. “Nuestro país ha logrado que esas grandes bandas estén aquí muy controladas, para eso el control migratorio es fundamental. Nosotros hoy tenemos que convertir esta Dirección Nacional en una Agencia Nacional, que tome todos e integralmente los problemas de migraciones que tenemos en nuestro país”, agregó la funcionaria.

“Tenemos un sistema que facilita el control migratorio de las personas, pero se genera un problema entre ese control migratorio y la realidad que tienen los puestos migratorios en cada lugar del país. Eso está desfasado y por eso nuestro objetivo es lograr que eso sea una sola tarea, realizada de acuerdo a fundamentos institucionales y jurídicos que existen en distintos lugares del mundo, alineando internacionalmente a la Argentina a los modelos globales y estándares de gestión migratoria”, finalizó la ministra.

Seguí leyendo

Causa Cuadernos: el testimonio de un arrepentido apunta a Cristina Kirchner

La financiera del escándalo relacionada a Chiqui Tapia es sponsor de San Martín: así se anunciaba en redes

El nuevo Ministro de Defensa no pasará a retiro, y asumirá como militar

Orrego celebró los 272 años de Iglesia con la entrega de casas, el anuncio de dos barrios y la puesta en marcha de luz LED para una ruta clave

El Gobierno denunció al financista ligado al sanjuanino "Chiqui" Tapia por lavado de dinero y evasión

Tras una tragedia y otro susto en la cancha, Rivadavia quiere que los clubes fijen los arcos de manera obligatoria

Milei prepara otro viaje a Israel, para trasladar la embajada argentina a Jerusalen

Setecientos mil dólares sin explicar: la pareja de Ornella Calvete también renunció al ministerio de Economía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La alcaldesa de la Serena, Daniela Norambuena junto al ministro de Turismo Guido Romero, cuando los chilenos visitaron San Juan la semana pasada. 
Avances

En Chile hablan de un vuelo directo entre San Juan y La Serena: todo lo que se sabe

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un oficial de policía lucha por su vida tras volcar en 9 de Julio
Grave

Un oficial de policía lucha por su vida tras volcar en 9 de Julio

Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson
Tras una semana de agonía

Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile
En San Rafael

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile

Las mejores postales que dejó el encuentro entre Alianza y Desamparados
Galería de imágenes

Las mejores postales que dejó el encuentro entre Alianza y Desamparados

Pidieron más de 3 años de prisión para la obstetra sanjuanina acusada de provocar la muerte de un bebé en un parto
Investigación por mala praxis

Pidieron más de 3 años de prisión para la obstetra sanjuanina acusada de provocar la muerte de un bebé en un parto

Te Puede Interesar

El hecho delictivo sucedió en la Escuela de Comercio Alfonsina Storni.
Vándalos

A pesar de contar con custodia policial, igual robaron en una escuela del centro de Caucete

Por Redacción Tiempo de San Juan
La financiera del escándalo relacionada a Chiqui Tapia es sponsor de San Martín: así se anunciaba en redes
Polémica

La financiera del escándalo relacionada a Chiqui Tapia es sponsor de San Martín: así se anunciaba en redes

Se incendió un galpón textil en Capital: tres empleados intoxicados y el dueño descompensado video
Esquina Colorada

Se incendió un galpón textil en Capital: tres empleados intoxicados y el dueño descompensado

El Jury desestimó la denuncia del Abogado Fit contra el juez Toro
Decisión

El Jury desestimó la denuncia del "Abogado Fit" contra el juez Toro

Tras una tragedia y otro susto en la cancha, Rivadavia quiere que los clubes fijen los arcos de manera obligatoria
Proyecto

Tras una tragedia y otro susto en la cancha, Rivadavia quiere que los clubes fijen los arcos de manera obligatoria