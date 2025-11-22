Alejandra Monteoliva reemplazará a Bullrich en Seguridad y un militar asumirá Defensa por primera vez desde 1983

El Gobierno oficializó este sábado los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes dejarán sus cargos el 10 de diciembre para asumir sus bancas en el Congreso. A través de un comunicado difundido simultáneamente por la Oficina del Presidente y por ambos ministros salientes, se anunció que Alejandra Monteoliva quedará al frente del Ministerio de Seguridad y que el actual jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Carlos Alberto Presti, será el nuevo ministro de Defensa.

Según expresó la administración nacional, estas designaciones “implican una continuidad del rumbo” trazado desde el inicio de la gestión de Javier Milei. En esa misma línea, el comunicado destacó la labor de los funcionarios salientes y subrayó que ambos continuarán “impulsando las ideas de la libertad” desde sus bancas legislativas.

Bullrich, que se convertirá en senadora por La Libertad Avanza, anunció en la red social X la designación de Monteoliva, a quien felicitó por “el enorme desafío” que le toca asumir. Recordó que la funcionaria trabaja a su lado desde diciembre de 2023 como secretaria de Seguridad Nacional y resaltó “su profesionalismo, capacidad de trabajo y solidez”. También afirmó que su sucesora encarará esta nueva etapa con “resultados, coraje y honestidad”.

image

La Oficina del Presidente definió a Monteoliva como una “pieza fundamental de la Doctrina Bullrich”, destacando su rol en la lucha “contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales”.

Por su parte, Petri dedicó un mensaje en X al teniente general Presti, quien lo reemplazará en Defensa. El actual jefe del Ejército asumirá el cargo tras una extensa carrera militar, convirtiéndose en el primer uniformado en ocupar ese ministerio desde 1983. “Reconforta saber que quien fue nuestro Jefe del Ejército ahora continúe como futuro ministro de Defensa”, escribió el funcionario, que el 10 de diciembre asumirá como diputado.

image Presti junto con Milei.

Desde la Oficina del Presidente remarcaron el carácter histórico de la designación y afirmaron que esperan que la política “dé por finalizada la demonización” de las Fuerzas Armadas.