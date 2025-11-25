martes 25 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polémica

Milei prepara otro viaje a Israel, para trasladar la embajada argentina a Jerusalen

El anuncio lo hizo el canciller Pablo Quirno, en ocasión de la visita de su colega israelí.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El gobierno argentino está preparando activamente un nuevo viaje oficial del presidente Javier Milei a Israel, con el objetivo central de avanzar en el polémico traslado de la Embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén. Este movimiento, que se proyecta para 2026, ha generado un intenso debate interno y serias advertencias sobre sus posibles consecuencias diplomáticas y geopolíticas.

Lee además
segun caputo, el gobierno de milei no hablo con bancos por un rescate financiero para la argentina
Tras la suba del riesgo país

Según Caputo, el gobierno de Milei no habló con bancos por un rescate financiero para la Argentina
en el fin de semana largo es el mas exitoso de la historia para milei, cual fue la cifra de ocupacion hotelera en san juan
Observatorio Argentino de Turismo

En el fin de semana largo "es el más exitoso de la historia" para Milei, cuál fue la cifra de ocupación hotelera en San Juan

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, confirmó que se está organizando la visita presidencial para "terminar de trasladar la Embajada a Jerusalén". El propio Quirno tiene previsto viajar a Israel en febrero para delinear la agenda del Jefe de Estado, que tendrá como eje principal el cambio de sede diplomática. El anuncio se da tras la reciente visita del canciller israelí Gideon Sa’ar a Buenos Aires, donde Milei le comunicó su intención de inaugurar la nueva Embajada en Jerusalén esta primavera (según el comunicado de ese momento).

Milei, quien ha demostrado ser abiertamente pro-Israel y tiene un fuerte interés por el judaísmo, ya ratificó la intención de trasladar la sede a Jerusalén Occidental desde el Parlamento de Israel. Si esta decisión se concreta, Argentina se convertiría en el octavo país en reubicar su embajada, siguiendo los pasos de naciones como Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y Paraguay.

Advertencia geopolítica: Alineamiento y riesgos

La decisión del presidente Milei es interpretada por analistas como un alineamiento incondicional con el gobierno de Benjamin Netanyahu, una postura que conlleva graves riesgos geopolíticos debido a que Jerusalén es una ciudad en disputa según el derecho internacional.

La comunidad internacional, incluyendo potencias como la Unión Europea y organismos de la ONU, sostiene que el estatus de Jerusalén debe ser resuelto mediante un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos.

Las consecuencias de este gesto son profundas:

  • Tensión Diplomática: Especialistas han advertido que el traslado puede tensar severamente los vínculos de Argentina con países árabes y otras naciones del mundo islámico, lo que podría acarrear posibles repercusiones comerciales y diplomáticas.
  • Pérdida de Equilibrio: Esta postura reduce la capacidad de Argentina de mantener un rol equilibrado en foros multilaterales. Tradicionalmente, el país apoyó la solución de dos Estados (Israel y Palestina), con Jerusalén como capital compartida.
  • Controversia Internacional: El alineamiento ocurre en un momento en que el gobierno de Netanyahu enfrenta graves cuestionamientos por su accionar en la Franja de Gaza y la ocupación de territorios palestinos.

La necesidad del aval legislativo: Un frente de batalla interno

Más allá de las ramificaciones internacionales, el plan de traslado enfrenta un obstáculo legal crucial en el ámbito doméstico. El movimiento no puede ser una decisión unilateral del Poder Ejecutivo.

La ley argentina establece de forma clara que la ubicación de una embajada, al ser un asunto sensible de política exterior, requiere el aval legislativo. En otras palabras, la decisión de trasladar la embajada a Jerusalén Occidental debe ser aprobada mediante una ley del Congreso argentino.

Este requisito legal asegura que el debate sobre las relaciones exteriores del país no se resuelva únicamente por decreto presidencial, sino que pase por el cuerpo legislativo.

Los sectores opositores en Argentina ya han anticipado que rechazarán una iniciativa que consideran "peligrosa para los intereses de Argentina", lo que augura un intenso debate en política exterior y en el plano interno.

Temas
Seguí leyendo

"Corrijamos eso urgente": La orden del Canciller por la portada en redes de una embajada argentina

El Gobierno denunció al financista ligado al sanjuanino "Chiqui" Tapia por lavado de dinero y evasión

Tras una tragedia y otro susto en la cancha, Rivadavia quiere que los clubes fijen los arcos de manera obligatoria

Setecientos mil dólares sin explicar: la pareja de Ornella Calvete también renunció al ministerio de Economía

El oficialismo quiere tratar sobre tablas la Ley de Transporte, pero hay puntos que generan chispazos

En Chile hablan de un vuelo directo entre San Juan y La Serena: todo lo que se sabe

Confirmaron la terna para el nuevo camarista civil: quiénes son los elegidos

Siete empresas compiten para realizar la segunda parte de obras en el Parque de Mayo: qué cambios se vienen

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
confirmaron la terna para el nuevo camarista civil: quienes son los elegidos
Este martes

Confirmaron la terna para el nuevo camarista civil: quiénes son los elegidos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson
Tras una semana de agonía

Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile
En San Rafael

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile

El Chiquito Romero sanjuanino: es remisero, tiene 48 años y jugará con su hijo por el ascenso a Primera
Una muralla

El 'Chiquito' Romero sanjuanino: es remisero, tiene 48 años y jugará con su hijo por el ascenso a Primera

Entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicación en Chimbas
Terminó en el hospital

Entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicación en Chimbas

Un oficial de policía lucha por su vida tras volcar en 9 de Julio
Grave

Un oficial de policía lucha por su vida tras volcar en 9 de Julio

Te Puede Interesar

Tras una tragedia y otro susto en la cancha, Rivadavia quiere que los clubes fijen los arcos de manera obligatoria
Proyecto

Tras una tragedia y otro susto en la cancha, Rivadavia quiere que los clubes fijen los arcos de manera obligatoria

Por Redacción Tiempo de San Juan
Habló la familia del niño que murió en el incendio en Santa Lucía: Nos despertamos y la mitad de la casa estaba incendiada
Exclusivo

Habló la familia del niño que murió en el incendio en Santa Lucía: "Nos despertamos y la mitad de la casa estaba incendiada"

Imagen ilustrativa
En Media Agua

Pasará 8 años en el Penal de Chimbas por violar a su empleada con discapacidad

El recuerdo imborrable de Ricardo Dillon con Diego Maradona. 
A 5 años de su partida

El recuerdo imborrable de un sanjuanino que compartió 'vestuario' con Diego Maradona: "Era humilde, infinito"

El Gobierno denunció al financista ligado al sanjuanino Chiqui Tapia por lavado de dinero y evasión
Polémica

El Gobierno denunció al financista ligado al sanjuanino "Chiqui" Tapia por lavado de dinero y evasión