Buenaventura Luna unió a Marcelo Orrego con José Luis Gioja

"Recordamos a uno de los más grandes referentes del folclore argentino, Buenaventura Luna, este destacado sanjuanino no solo brilló como músico, sino también como político, periodista, compositor, poeta y conductor radial. En el aniversario de su fallecimiento, tuve el honor de entregar al gobernador Marcelo Orrego los valiosos guiones radiales de Luna, los cuales serán preservados en el Archivo Histórico Provincial", publicó en sus redes José Luis Gioja.

Orrego también se hizo eco del particular encuentro. "Buenaventura Luna fue una figura emblemática para todos los sanjuaninos: un gigante de la música folclórica argentina, político, periodista, compositor, poeta y conductor de radio. En el aniversario de su fallecimiento, recibí los guiones radiales que el exgobernador José Luis Gioja entregó. Estos serán resguardados en el Archivo Histórico Provincial".

Si bien ambos eligieron poner de foto principal el escrito del poeta, en los posteos no faltaron las fotos de la curiosa reunión. En Casa de Gobierno eligieron un plano más amplio, pero en uno y otro lado destacaron el gesto del pejotista con el dirigente de Juntos por el Cambio.

Así, en nombre del máximo exponente folclórico de la provincia conocido a nivel mundial, el gobernador Orrego recibió en su despacho al ex gobernador y ex diputado nacional Gioja, en un meeting en el que también estuvieron presentes la ministra de Gobierno Laura Palma, la secretaria de Relaciones Institucionales Claudia Sarmiento, y Alejandro López, ex director de la Casa de San Juan en Buenos Aires.

Ni Eusebio Dojorti se hubiera imaginado que su inmensa obra trascendería las rivalidades políticas. Gioja y Orrego se enfrentaron en las elecciones de 2023 y se conocen desde que el santaluceño era jefe comunal y cada tanto se encontraba en actividades institucionales con el Gioja primer mandatario. Luego ambos compartieron el mismo período como representantes sanjuaninos en la Cámara baja, donde estuvieron hasta diciembre de 2023.

Ahora se mostraron cercanos en esta cumbre por la cultura que, en la misma semana que se conoció la lista de unidad en la conducción del PJ local, en el que el giojismo ganó espacio, da mucho qué hablar en el terreno político.

La foto sin duda habla de una convivencia política inesperada en tiempos convulsionados. Algunos lo tomaron como un acercamiento necesario, en pos de sacar adelante algunos proyectos de interés para la provincia, como la aprobación de la instrumentación del famoso RIGI en San Juan. Por ejemplo, en la Legislatura local el orreguismo no tiene mayoría propia y necesita los votos del PJ. Todavía no está claro cómo se traduce el pacto de unidad entre el uñaquismo y el giojismo pero bien valen las buenas migas con al menos uno de los sectores del peronismo local. ¿Oficiará Gioja de intermediario? El tiempo dirá qué resulta de este encuentro bendecido por Don Buena.