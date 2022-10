Borraron los posteos kirchneristas de Maradona, y nadie se hace cargo

Diego Armando Maradona fue un hombre de múltiples inteligencias, y poderosa sensibilidad. No fue sólo lo que hizo con su mágica zurda lo que convirtió en el ser más conocido de la tierra, el más amado, el más odiado.

Diego dio testimonio de eso durante toda su vida en la era analógica, y también lo hizo en tiempos de redes sociales.

“Aunque Macri me haga lo que me haga, voy a ser Cristinista hasta los huevos”, supo decir alguna vez por 2016, cuando varias figuras del peronismo se pintaban de amarillo previendo 20 años de macrismo, y se ganó definitivamente el odio de los medios hegemónicos que ya lo venían persiguiendo desde que con Víctor Hugo Morales hizo el programa “De zurda”, durante el mundial de Brasil 2014, que se emitió por la Cadena Telesur, con sede en la Caracas bolivariana.

Maradona a Macri: "Voy a ser cristinista hasta los huevos"

Quien quiera desandar el camino ideológico y filosófico de Diego Maradona lo deberá hacer a través de los medios, porque en sus redes sociales tendrá una complicación: manos anónimas borraron muchos de esos posteos.

Entre los mensajes que desaparecieron está el último que escribió con contenido político. Lo hizo el 17 de octubre de 2020, Día de la Lealtad peronista, poco antes de su muerte y en plena cuarentena: “Todo mi apoyo a Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Martín Guzmán, Axel Kicillof y Ginés González García. Los banco a morir. Seamos tolerantes, argentinos”.

En otro mensaje eliminado en el que tambén apoyaba al gobierno le contestó a Mauricio Macri, que esgrimió como uno de sus grandes hitos en Boca haberlo echado del club: “Y a vos, Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y yo no le hice mal a nadie. Tus decisiones les cagaron la vida a dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido, ya lo dijo tu padre…”

Otro mensaje “perdido” fue el saludo de cumpleaños a Cristina Kirchner, el 19 de febrero del 2020: ““Gracias por tu trabajo y por tu lucha por todos los argentinos. Feliz cumpleaños".

¿Quién borró los mensajes?

Cuando Maradona falleció, sus hijas escribieron: “Tus hijos queremos que tu fuego inigualable no se apague nunca. Por eso vamos a mantener activas tus redes, para que todos los que te quieren y admiran, tengan un lugar donde poder rendirte el homenaje que vos mereces".

Ahora, con los mensajes borrados, fue Dalma Maradona la que salió al cruce de las versiones que acusaban a la familia: ““¿De verdad piensan que soy yo la que redacta y maneja la cuenta de mi papá? ¡Ojalá fuera yo! ¡Yo no decido NADA!”

“El día que pedí publicar un vídeo donde se promocionaba el partido de La Paz, ¡ME LO BORRARON AL RATO DE SER PUBLICADO! Pero siempre la culpa la tengo yo…”, agregó.

“Por algo la única vez que pedí publicar un vídeo donde aparecía mi papá y yo, me lo borraron”, aseguró.

“¡No me voy a hacer cargo de algo que no hago! Hay una persona que hace las publicaciones y un abogado que no es el mío el que las aprueba”, completó, pero jamás aclaró quién es el que se ocupa de a tarea.