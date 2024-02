ATAP no descarta restringir todo el día el servicio de colectivos en San Juan

"Por un lado, a las empresas se les quitaron los recursos y por otro lado hubo de golpe aumentos muy importantes", argumentó Ricardo Salvá, miembro de la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) que determinó en San Juan desde este jueves 22 de febrero que se va a recortar el servicio de colectivos por la tarde y no se va a dar desde las 22. Los empresarios buscan que este mismo miércoles los llame el Gobierno de San Juan a negociar y contemplan, si no tienen solución, restringir también el servicio en horario diurno. En la gestión orreguista consideran la medida ilegal.

El empresario argumentó este miércoles, en diálogo con Radio Light que "las empresas, si bien se acordó una tarifa, se hizo teniendo en cuenta que recibíamos un fondo compensador de la Nación, un fondo que nunca recibimos porque fue eliminado, no se recibió en enero ni en febrero. Estamos hablando de más de mil millones de pesos que no ingresaron a la provincia y no fueron distribuidos en el sistema de transporte público. Y a eso tenemos que también tener en cuenta los importantísimos aumentos. El costo de explotación, como han sido el combustible, en un 50%, aumentó el 27%, luego el 11, luego el 6. Lo que acumulamos terminó siendo un 50%. Y bueno, los costos de obra, de rodamiento y repuestos en su conjunto tuvieron incrementos de más del 100%".

"La situación nuestra es tan delicada que no estamos ni en condiciones de pagar los salarios, y los salarios hay que pagarlos el cuarto día del mes de marzo", argumentó. "Y no estoy hablando de los salarios nuevos de personal, que seguramente ya se están aplicando en el AMBA y en el interior del país, estamos en conciliación obligatoria, porque si no ya el salario hubiese aumentado el 78%. Estoy hablando de los salarios de diciembre, no estamos en condiciones de afrontar".

Salvá especificó que están propensos a dialogar pero la medida sigue en pie y en la tarde de este jueves se va a aplicar. "Los servicios se van a reducir más o menos un 20%, va a haber un poquito menos de frecuencia. Quizás no se perciba demasiado por parte de los usuarios, pero el servicio se va a prestar hasta las 22 horas. Así fue consensuado y decidido por unanimidad de las empresas concesionarias del servicio", confirmó.

Desde el Ministerio de Gobierno aseguraron a Tiempo de San Juan que esa medida no es legal, ya que se firmó un acuerdo de valores que rige durante todo el mes de febrero. El empresario opinó que "a mí me parece que lo que no es legal es obligar a las empresas a trabajar muy por debajo de los costos. En segundo lugar, el principio de buena fe contractual, y haciendo este tipo de declaraciones, el Gobierno no está demostrando demasiada buena fe en su palabra. En tercer lugar, el aumento tarifario, o el equilibrio tarifario obtenido en el mes de diciembre, como dije, se tornó espurio porque se tuvo en cuenta que recibíamos un fondo compensador que en realidad nunca lo percibimos. Y además, en ese momento se pactó que en el mes de febrero íbamos a estudiar los costos para que pudiéramos tener tarifa a partir de marzo".

image.png Ricardo Salvá, vicepresidente de ATAP, en un acto de la Red Tulum.

Salvá se quejó: "El Estado reconoce que hay un monto que hay que aumentar de tarifa, pero nos ofrece la mitad. Es como si nosotros estuviésemos de remate o si quisiéramos vender un auto y esto no es así".

Afirmó que por parte de la administración orreguista tuvieron un ofrecimiento de aumento de tarifa en la Red Tulum -que acaba de ser actualizada en diciembre- pero la calificó como "irrisoria".

Para el empresario, "nosotros tenemos responsabilidades con los bancos, con todo el sector financiero, con el concesionario, con nuestros proveedores, con el combustible, con el personal". Además, sentenció que "el transporte no está subsidiado, las empresas no están subsidiadas. Lo que está subsidiado es la demanda, el usuario, quien usa el transporte público. Nosotros prestamos un servicio y por ese servicio el Estado nos paga por ese servicio".

Salva remarcó que "cada Estado dispone qué precio de pasaje quiere tener en función del dinero que aporta, para que ese pasaje sea menor. Así funciona, no es una decisión nuestra, nosotros no pedimos tarifas, nosotros pedimos equilibrio de la ecuación económica del contrato de concesión".

También destacó que el boleto de colectivo de San Juan es de los más bajos del país, con 200 pesos para el pasaje más común y observó que "hay muchas provincias que ya las tarifas están por arriba de los 600 pesos, la mayoría".

La presión empresaria de ATAP y el impacto en los usuarios

La situación se presenta difícil de resolver. Los costos que los empresarios de colectivos sanjuaninos denuncian como inmanejables no podrían ser cubiertos con fondos provinciales y desde Nación no se puede esperar ninguna ayuda. La variable de ajuste que queda es tocar el bolsillo de los usuarios, es decir, aumentar la tarifa de manera drástica. Esto, en medio de las quejas de siempre por la calidad del servicio y el caos que generará una reducción de las frecuencias.

"Entre 620 y 630 pesos deberían estar las tarifas", precisó Salvá. Es decir, 400 pesos más que ahora por boleto en San Juan.

"Vamos a ratificar la medida, pero también tenemos que seguir dialogando, lo que pasa es que la medida que hemos tomado puede llegar a ser interpretada como una medida de presión, pero la verdad es que no tenemos opción", dijo Salvá, y anticipó que este miércoles presentarán una nota para reabrir el diálogo con el Ministerio de Gobierno local. Esto, tras recibir ATAP un apercibimiento oficial sobre la medida.

"No hay manera de seguir funcionando con los números como están en este momento. Pero hay sí margen de negociación con el gobierno para que por lo menos, o esto no se aplique o se aplique en pocos días", destacó Salvá.

"Sí, por supuesto, si nosotros estamos abiertos al diálogo y queremos sentarnos y tener una conversación y resolver este problema, para eso estamos nosotros", finalizó el empresario.