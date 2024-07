Asoma otra pelea judicial por el sello de un partido aliado a Milei en San Juan

El Demócrata es uno de los sellos que pisó más fuerte al interior de la alianza libertaria para el triunfo de Milei. Supo ser la fuerza política de la vicepresidenta Victoria Villarruel, extitular del partido en territorio bonaerense, hasta julio de este año, cuando renunció. "Ella lo venía meditando hace un par de meses. Fue un gesto generoso suyo porque con la responsabilidad que ella tiene es lógico", señaló el mendocino, que sumó que la determinación se dio "para facilitar el funcionamiento del partido".

Embed - Maria Belen Varela on Instagram: "¡¡TENEMOS PARTIDO DEMOCRÁTA EN SAN JUAN!! Si te interesa afiliarte y ser parte, escribime un mensajito privado de Instagram y te paso la info de próximas reuniones Muchísimas gracias a todos por el apoyo y las buenas vibras Seguiremos trabajando para mejorar la Provincia y el País!! SUMATE . . . #sanjuanargentina #provinciadesanjuan #sanjuan #pd #partidodemocrata #partidodemocratasanjuan #vivalapatria" View this post on Instagram A post shared by Maria Belen Varela (@belen.varela.sj)

Según explicó, "la carta orgánica exige una reunión por mes y ella a veces no podía convocarla porque tenía compromisos. Fue todo armónico y pacífico. Ella nos advirtió que no podía dedicarle el tiempo que requería".

Hoy son diputados nacionales de esa fuerza Guillermo Maximiliano Montenegro, cercano a Villarruel, Facundo Correa Llano, Mercedes Llano, Nicolás Mayoraz y Gabriel Bornoroni.

En San Juan, desde el entorno de García, dijeron que darán pelea por el partido, que no sólo cuenta con el OK nacional, sino con un buen número de afiliados. Incluso, manifestaron en off, que el intento de Varela es una provocación a un agrupación que participó desde un principio en La Libertad Avanza. "La idea es molestar, lo intentó con otros sellos también", aseguraron.

Hubo puja legal por el partido de Karina Milei en la provincia. La secretaria General de la Presidencia visitó San Juan para desactivar la interna. Bendijo al presidente de la Federación Económica, Dino Minozzi, y al joven Mahor Caparrós. Ambos afines al representante local del león libertario, el diputado nacional José Peluc.