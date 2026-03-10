martes 10 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Voz presidencial

Argentina Week: Milei calificó a Paolo Rocca y a Madanes Quintanilla como "empresarios prebendarios"

Lo dijo en su discurso inaugural de la feria que se realiza en la ciudad de Nueva York y que tiene como objetivo la promoción de inversiones en el país

Por Agencia NA
image

El presidente Javier Milei calificó a Paolo Rocca, CEO de Techint, y a Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate, como “empresarios prebendarios”. Así lo expresó durante la inauguración de la Argentina Week, en Nueva York.

Lee además
Durate su estadía en Estados Unidos, Milei se refirió a la guerra en Medio Oriente y afirmó: Vamos a ganar.
Premio

Milei fue distinguido en Nueva York y habló del conflicto en Medio Oriente: "Vamos a ganar la guerra"
Javier Milei, presidente de Argentina
En Nueva York

Javier Milei le hizo un guiño a China y le puso fecha a la caída del régimen cubano

“Tenemos gente mala, pero además creativa para el mal. Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil, pero como nadie me puso una cara visible, no puedo atacar de manera directa. Lo que puedo decir que los otros dos son empresarios prevendarios”, sentenció el mandatario.

En la misma línea, planteó: “Rocca, Madanes, en connivencia con políticos ladrones atacaron a muchos argentinos, pero se terminó. Se terminó la política corrupta. ¿Quién está a favor de la corrupción? Es incómodo hacer estas preguntas, pero estoy dispuesto a hacerlo por una Argentina mejor”.

Por su parte, defendió su política de apertura de importanciones en beneficio de “millones de argentinos” y detrimento de los intereses de los emrpesarios mencionados. “Hay un problema asignativo. Están distocionando los precios relativos, produciendo algo que no debería. Si abren, ahora van a poder comprar a 100. Es cierto que ese sector va a ir a pérdida, si no se reconvierte, y desaparece.”, alertó.

“Al margen de que dicho empresario haya apretado al gobierno con que si no le corríamos las barreras iba a tirara a 900 trabajadores en la calle”, planteó además, y completó: “Un día antes de que la reforma laboral sea tratada en el Congreso nos tiró a los 900 trabajadores en la calle. No es un juego de niños. Lo que va a ocurrir es que las personas ahora van a ahorrar y van a poder gastarlos en distintos sectores de la economía".

Asimismo, remarcó: “Si es tan evidente, entonces por qué hay un político que definde esto. Es lógico: es corrupción. Sostienen ese sistema porque sostiene la corrupción. Los Kirchner cuando insultaban a Rocca no lo insultaban porque lo odiaran sino porque negociaban la coima”.

“Cuando peleo, peleo por el bienestar de los argentinos. Una política podría ser utilitarista en lo político y eficiente en lo económico, y aún así ser injusta, por lo que no debería ser defendida”, subrayó el libertario, y añadió: “Si me gano mi dinero justamente, quién carajo es el político para decir en qué puedo gastarlo y en qué no. Es un cercenamiento en la libertad y si la consencuencia de ellos es una barrera comercial, es un robo”.

En otro pasaje de su discurso, el mandatario agradeció a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por su política interna y la pérformance electoral de La Libertad Avanza. “En condiciones normales hubiera sido un triunfo en primera vuelta si hubiera sido presidencial. Le quitamos al peronismo la mayoría en las dos cámaras. Estamos pasando reformas que nunca se había logrado. Vaya que políticamente funciona, gracias Jefe”, destacó.

“No tengo duda de que los buenos vamos a ganar. Aún en esta coyuntura, Argentina mejora los términos de intercambio. Hacer las cosas bien paga”, insistió, y completó: “Estamos haciendo todo para terminar de una vez con el kirchnerismo y con el populismo. Nos fue bien en la de medio término, esperemos que nos vaya bien en la general”.

Por último, mencionó a los ministros de Economía, Luis Caputo; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Capital Humano, Sandra Pettovello; y de Salud, Mario Lugones, por su desempeño laboral. A excepción de Pettovello, Diego Santilli (Interior), Alejandra Monteoliva (Segurida) y Carlos Presti (Defensa), el resto del Gabinete se encuentra presente en la Argentina Week.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

Milei dijo cuándo empezará la inflación con cero y apuntó contra el kirchnerismo: "No me van a llevar puesto como lo hicieron con Macri"

Milei visitó la tumba del rebe de Lubavitch en Nueva York en el inicio de su agenda en Estados Unidos

Dolor en Olivos: falleció uno de los perros de Javier Milei

Argentina Week en Nueva York: confirmaron en qué panel disertará Orrego, en su viaje con Milei

Milei recordó su opinión sobre la Pulga: "No hay jugador en la historia de la humanidad que haya hecho lo que hizo Messi"

Sebastián Amerio asumirá en la Procuración del Tesoro de la Nación

Juan Bautista Mahiques asumió como nuevo ministro de Justicia de Javier Milei, en lugar de Cúneo Libarona

La UIA salió al cruce luego del discurso de Milei en el Congreso: "Sin industria no hay Nación"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Centro Cívico de San Juan.
EXCLUSIVO

Se viene un plan de retiros voluntarios para estatales de San Juan

Por Natalia Caballero

Las Más Leídas

Centro Cívico de San Juan.
EXCLUSIVO

Se viene un plan de retiros voluntarios para estatales de San Juan

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos
Desde las alturas

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos
Investiga la Justicia

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos

Hugo Flores, el cantante de la banda, confirmó el robo que sufrieron el fin de semana.
Ataque a artistas

La popular banda cuartetera Omega fue víctima de los ladrones: le robaron hasta las zapatillas y la ropa de los shows

Mina de oro Gualcamayo, en Jáchal.
Mina de oro en Jáchal

Se profundiza el éxodo de directivos en Gualcamayo y crece el misterio sobre el entorno de Retamero

Te Puede Interesar

Los denunciantes en la causa Branka Motors en la puerta de Flagrancia a la espera de la entrevista para conocer los términos de la reparación integral.
Exclusivo

Branka Motors: los imputados ofrecen $500.000.000 en 5 cuotas y garantías familiares para quedar libres

Por Redacción Tiempo de San Juan
La paritaria docente arrancó en febrero pero todavía no tiene acuerdo.
Escenario complejo

Plantón de los gremios docentes: dos no van a la paritaria y otro analiza no asistir este martes

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial
Caso de vieja data

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial

La rotonda gigante en Ruta 20 y Gorriti es una obra muy esperada porque la zona es epicentro de siniestros viales en San Juan.
Obra pública

En San Juan, la rotonda de 120 metros de diámetro para la "zona de la muerte" ya tiene fecha de licitación

El impacto del conflicto en Medio Oriente en las estaciones de servicio de San Juan: los nuevos precios
Dolor de bolsillo

El impacto del conflicto en Medio Oriente en las estaciones de servicio de San Juan: los nuevos precios