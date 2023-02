No dudó en poner sobre la mesa su impronta gubernamental: "Sabemos lo que los vecinos necesitan y por eso queremos aportar toda nuestra gestión, nuestro aprendizaje, que durante estos años hemos venido desarrollando. Necesitamos un cambio para este departamento, transformarlo", afirmó.

En la contienda del 14 de mayo, donde se estrenará el SIPAD que es una aggiornada Ley de Lemas, el PJ y socios apuestan a recobrar esta comuna que maneja desde 2015 el dirigente de Juntos por el Cambio, Fabián Martín, que no puede repetir y suena como candidato a vicegobernador acompañando a Marcelo Orrego. Además de los miembros del gabinete Venerando y Guevara, en la interna del frente San Juan por Todos asoman el dirigente Marcelo Delgado, el giojista Facundo Perrone y el concejal bloquista Walter Vázquez.

"Necesitamos seguir trabajando para transformar Rivadavia en una ciudad estratégica No me veo de otra manera que no sea trabajando por el vecino, trabajando en la ciudad de los 15 minutos, tiene que ver con que la gente tenía que estar resguardada en su casa, tenia que salir cerca de su casa, entonces debemos dar servicios a la comunidad alrededor de su casa, con este compromiso lo vamos a llevar a su casa", enunció en conferencia de prensa la novel candidata.

Con el lema "Rivadavia está para más", la ministra no le escapó al conflicto con trabajadores que enfrenta Martín: "consideramos que ningún contratado debe ser despedido, se analizará al futuro la situación de cada uno".

Como propuestas, enumeró que "necesitamos una ventanilla única, urbanización del departamento, reparar las calles, tener una ciudad que tenga como política el deporte que no llegó a Rivadavia como merece". Agregó que "hay que interactuar, no podemos estar disgregados, los que viven en Rivadavia también dependen del municipio".

Alejandra Venerando se sumó a la carrera de 'pesos pesados' en Rivadavia

Sobre su postulación, aseguró que "mi especialidad es medicina y en todo este tiempo hemos venido escuchando a la gente hemos visto las necesidades en los distintos sectores, ver qué podemos hacer por la gente me motivó a estar acá". Agregó que la decisión la consensuó con su familia, y acentuó que "fue un pedido mío ser candidata y el gobernador me dijo que sí".

Y concluyó, sobre sus eventuales oponentes en la interna del Frente San Juan por Todos que "por el momento somos dos listas pero todos estamos dispuestos a aportar para mejorar", sin descartar nada.