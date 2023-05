Agustín Prado, sobre la Juventud Peronista: "De gloriosa no tiene nada"

El miércoles, el presidente de la Juventud del Pro y candidato a concejal por Rodolfo Colombo, Agustín Prado, participó de Off the record -el streaming de Tiempo de San Juan- y le puso picante a la campaña a pocos días de las elecciones provinciales del 14 de mayo.

Prado eligió polemizar con sus pares de la Juventud Peronista. Al ser consultado sobre por qué la JPro se define como "La gloriosa", cuando este concepto era usado por los justicialistas, el joven de 24 años respondió: "Yo creo que de gloriosa no tiene nada. Hoy para festejar tampoco tiene. La pobreza está por encima del 50% y el récord que están batiendo es de jóvenes que se van del país".

El líder de la rama joven del Pro sanjuanino contó cómo empezó en política. "Empecé a militar en política a los 16 años. Un día salgo de entrenar y estaban las famosas sombrillas amarillas de Macri. Me acerqué, dije que quería participar, que me cansé del gobierno de Cristina, que fue lo peor que nos pasó como país. Ahí empecé mi camino y a los 20 años ya era presidente de la Juventud del Pro y actualmente estoy como coordinador de Cuyo en la JPro nacional", dijo.

También comentó que el expresidente Macri es su referente. "De Mauricio Macri me gustó la gestión, ver cómo año a año, cuando visitaba Buenos Aires, se iba transformando. Es una persona hecha y derecha, es una persona culta", destacó sobre el fundador de Cambiemos. Además, refirió la razón por la que elige a Horacio Rodríguez Larreta como su favorito presidencial: "Horacio es el indicado por la gestión. La gestión en la Ciudad de Buenos Aires, basta con eso. Nosotros no venimos a prometer cosas como poner aire acondicionados en todos los barrios. Mentira. Vamos a hacer lo que hay que hacer. Si a un municipio le entran 10 no puede gastar 11".

Dijo que Rodolfo Colombo está preparado para implementar las políticas de Larreta en la Ciudad de San Juan. "Colombo está conectado permanentemente con el equipo de Horacio. Hace un tiempo viajamos a CABA y la idea es traernos lo bueno. La vara está muy baja, no sólo de Baistrocchi, sino de Aranda y Lima. Hay que empezar por el ABC de un municipio. Simple", apuntó