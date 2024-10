A 15 años de la muerte de "Cato" Rojas: del llano al poder y símbolo de una convulsión política en San Juan

Nacido el 8 de enero de 1945, Rojas provenía de una familia de obreros rurales y su designio político había sido herencia de su padre Pablo, dirigente del combativo gremio FOEVA que militaba junto al ex gobernador Eloy Camus en los años setenta. El sindicalista llegó a diputado nacional por el Frejupo y terminó asesinado por sicarios, siendo este ataque vinculado a un proyecto de ley polémico referido al envasado de vino en origen.

image.png Juan Carlos Rojas y su esposa Amanda López. Se casaron el 11 de julio de 1970 en la iglesia Nuestra Señora de La Merced. Ella lo acompañó hasta sus últimos días.

Con este antecedente, el joven Juan Carlos se fue a estudiar a Córdoba y se recibió de abogado. Al volver a su terruño, ya en democracia, integró el Consejo Provincial del PJ, pero conservando un perfil bajo durante casi una década. Su trabajo en territorio se dio mayormente en Chimbas como parte del Comité Departamental de la popular comuna.

Su vinculación con los hermanos César y José Luis Gioja y la Escribanía Lima lo llevaría a ser propuesto para integrar la fórmula con Escobar. En 1991 Rojas ya había levantado su perfil llegando a segunda autoridad del PJ sanjuanino.

Cuando llegó a la candidatura de vicegobernador no tenía ningún cargo público en su haber, ya que se había volcado casi de lleno a su carrera de abogado de manera privada. Un ámbito en el que era conocido era el deportivo, porque había sido líder del Club Atlético Peñarol. De hecho, el estadio de los "bohemios" fue bautizado durante el mandato de Juan Carlos como "Ramón Pablo Rojas", quien también había sido hincha y autoridad de la entidad chimbera.

Así Rojas aparecía como una figura capaz de "equilibrar" la fórmula por su pasado alejado del estrellato partidario. Dicen que con Escobar, quien fue el centro de la campaña proselitista (basada en la imagen del "empresario exitoso"), mantuvieron siempre una relación distante, tanto antes como después de asumir la Gobernación.

image.png

Cuando Escobar fue sometido a juicio político acusado de actos de corrupción, Rojas apoyó la destitución. Al llegar a gobernador, este último marcó un cambio con su antecesor que estaba alineado al presidente Carlos Menem. Rojas debió construir legitimidad. Dicen que atendía personalmente a los sanjuaninos y sanjuaninas que se le acercaban y logró a tener fuerte autoridad cuando se lo propuso. Nombró un nuevo gabinete tras una renuncia masiva de los escobaristas, y llamó para acompañarlo a figuras del PJ tradicionales, como Ubaldo Montaño.

La otra misión que tuvo fue relacionarse con el Gobierno Nacional y si bien no era recibido por Menem, que comulgaba con Escobar, Rojas consiguió atención de Eduardo Bauzá y Carlos Corach, confirmando que la Rosada no quería intervenir en el dilema provincial.

Mientras tanto, Escobar había pedido que su caso se revise en la Justicia y tras un largo proceso fue declarado inocente y le devolvieron el cargo de Gobernador, reasumiendo a fines de 1994. Rojas decidió tomarse una licencia como vicegobernador que duró hasta mayo de 1995 cuando renunció definitivamente al cargo, 7 meses antes de que caducara.

Así, Rojas volvió a dedicarse a su profesión y apareció en 2004, apoyando la presidencia de Néstor Kirchner, del que luego se alejó. Murió un 7 de octubre de 2009 a los 64 años, víctima de una infección respiratoria causada por un virus que no logró superar. Fue velado en la Legislatura provincial, dentro de las mismas paredes en las que fue protagonista de un hecho bisagra en la historia política de San Juan.

En 2022, en una entrevista con TIEMPO DE SAN JUAN, Escobar confesó lo que pensaba de Rojas: "El tema es que éramos muy distintos, éramos diferentes en lo que uno pensaba y quería. Él tenía una visión mucho más cerrada. Antes de asumir nos reunimos con gente importante del plano internacional y tuvimos una audiencia con el Papa. Esto nunca lo conté. Yo quería que viera cómo era y se movía el mundo, que supiera que la historia era distinta. Pero no nos entendimos. No me siento traicionado. Si nunca me consideró un amigo, yo sí lo intenté. El tiempo acomoda las cargas. Nunca más lo vi".