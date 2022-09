Las confesiones de Jorge Escobar: el sanjuanino que marcó la política de los ´90

"Ser gobernador de San Juan no fue buscado por mí, sino por terceros que me empezaron a hacer la oreja. Mi vida pasaba por lo empresarial y comercial, lo que había heredado de mi viejo. Pero mi suegro me habló de la política y ahí arrancó todo", confesó Jorge Escobar a Paren las Rotativas, sentado en un coqueto café de Avenida Libertador. En una charla distendida y llena de confesiones, el exgobernador sanjuanino recordó sus inicios en la política, cómo fue pasar de ser un importante empresario automotor a dirigir toda una provincia. La influencia de Carlos Menem, la verdad de su relación con el hombre que lo acompañó en su primer mandato, Carlos Rojas, y de lo que se arrepiente.

"Fue a una reunión, fue la primera vez que vi a Carlos Menem. Mi tío le dijo ´tengo un sobrino que quiere ser gobernador´ y él me sentó al lado, en una mesa como de cien personas. Me senté como empresario y salí como aprendiz político. Fue un click. Todos podrán decir lo que sea del turco, pero era un seductor. Me dijo anda y camina, fijate qué dice la gente", comentó Escobar sobre su primer encuentro con el exjefe de Estado.

Desde ese entonces -año 1989-, Jorge Escobar inició una campaña de dos años hasta llegar a convertirse en gobernador. A pesar de la conexión que había tenido con Carlos Menem, contó que fue realmente su hermano Eduardo el que lo sostuvo nacionalmente: "Él se involucró, conté con el respaldo de él. Era y sigue siendo un hombre muy inteligente. Tuve la fortuna de ganar esa interna y ganada la interna, las elecciones. A partir de ahí empezó a ganar el justicialista, salvo la ola de la Alianza en el ´99".

Sin embargo, en el medio ocurrieron cosas. Ante de las elecciones en Nación se apoyaba fuertemente a Alfredo Avelín, quien estaba fuerte en las encuestas. De hecho, el exgobernador contó que en una de las visitas a Buenos Aires, el exministro Carlos Vladimiro Corach dio por cerrada una conversación con él porque su candidato era el referente de la Cruzada Renovadora. "Me dijo ´el gobernador de la provincia de San Juan se llama Avelín´. Le digo que no, que era Carlos Gómez Centurión y que faltaba otra elección. Avelín tenía el 41% de los votos y yo el 12%, pero le dije a Menem que iba a ganar. Le dije ´quedate tranquilo que voy a ganar´. Estaba convencido, era una patriada. Y a partir de ahí no se habló más de Avelin".

Jorge Escobar - exgobernador (segunda parte)

Después llegaron sus primeros años de gestión. En su primera etapa como gobernador tuvo de compañero a Juan Carlos Rojas. "Que él estuviera no fue una decisión mía. Fue una decisión del conjunto, que me dijo que para el peronismo yo no era peronista y necesitábamos a otra figura con raíces justicialista. El que lo nombra es José Luis Gioja. Yo había pensado en Edgardo Mendoza, pero él no estaba muy convencido", comenzó relatando Escobar sobre su entonces vicegobernador.

Rojas no cualquier vicegobernador. Después de que Escobar fue destituido por la Cámara de Diputados a través de un juicio político, estuvo 30 días como Gobernador de San Juan de manera interina y después, en diciembre de 1992, ocupó oficialmente el sillón de Sariento hasta 1994. En ese proceso, Rojas apoyó enfáticamente la destitución de su compañero de fórmula y cuando éste regresó, se tomó licencia y luego renunció a su cargo.

"El tema es que éramos muy distintas, éramos diferentes en que uno pensaba y quería. Él tenía una visión mucho más cerrada. Antes de asumir nos reunimos con gente importante del plano internacional y tuvimos una audiencia con el Papa. Esto nunca lo conté. Yo quería que viera cómo era y se movía el mundo, que supiera que la historia era distinta. Pero no nos entendimos. No me siento traicionado. Si nunca me consideró un amigo, yo sí lo intenté. El tiempo acomoda las cargas. Nunca más lo vi", señaló Escobar.

Jorge Escobar - exgobernador (tercera parte)

Escobar asumió como primer mandatario provincial el 10 de diciembre de 1991, con sólo 38 años de edad. Y si bien fue suspendido de su cargo por juicio político en 1992, por presunta comisión de delitos y falta de cumplimiento de sus deberes, dos años después la Corte local declaró nulo el fallo de destitución y volvió a completar su mandato. En 1995 fue nuevamente gobernador.

Sobre su gestión, el exfuncionario señaló que: "Yo sabía lo que se iba a venir en la antipatía y costo político que iba a pagar. Pero esa costo político o dejar a mucha gente sin empleo. De lo que sí me arrepiento de haber perdido esa relación idílica que tenia con el sector docente. Le daba mucha atención y ellos me devolvieron esa atención para volver. Pero después no se la pude mantener cuando tuve que hacer el ajuste. Me equivoqué en ajustar docentes, seguridad y salud, que son las únicas tres cosas que el estado no puede subrogar. Pero también hubieron muchas cosas buenas, gracias a que se ordenó la provincia financieramente".

Escobar señaló que cuando volvió del exilio se encontró con una deuda enorme. "Eran 190 millones de pesos-dólares que recibió la provincia en bonos de reparación histórica y cuando entramos, no había un centavo de esa plata", agregó.

Jorge Escobar - exgobernador (cuarta parte)

Su paso por el club de sus amores: San Martín

"El papá de mi mamá fue jugador y presidente de San Martín. Además, los terrenos donde hoy está el club estaban a nombre de él. Era un hombre identificado como el Verdinegro. Mi papá también fue presidente y siguió después en la Liga Sanjuanina de Fútbol. Pero el que me propone ser presidente de San Martín fue el hermano de Hilario Sánchez. Yo dije que no, porque tenía muchos líos con las empresas. Pero después vino Tito Paz y Pepe Villa, a éste último le dije que sí".