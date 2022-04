Uñac pidió armar un sistema superador a las PASO: cuatro opiniones, no todas de la mano

En el inicio de las sesiones en la Cámara de Diputados el gobernador Sergio Uñac habló sobre la eliminación de las PASO y sobre la necesidad de generar un nuevo mecanismo electoral que reemplace a las primarias. Tiempo de San Juan habló con cuatro dirigentes, quienes dieron sus opiniones sobre el sistema que se dio de baja y sobre lo que debería venir.

Uñac les pidió a los legisladores que reemplacen “el mecanismo derogado” y dijo que “es desde este cuerpo y en consenso desde donde deben emanar las reglas de juego para las elecciones de las autoridades provinciales”.

El ministro de Gobierno, Alberto Hensel, insistió en los planteos que vino haciendo el Gobernador para terminar con las PASO. “Él planteó con anticipación la necesidad de revisar las PASO, que en su momento tuvo mucha resistencia del macrismo. Finalmente, en todo ese año que se venía hablando de que el sistema no estaba respondiendo, se planteó la disolución del sistema y esto ha traído algunas repercusiones. No hay otra alternativa, se debate acá o no hay chances de avanzar”, analizó el Ministro.

Hensel le apuntó a los que critican según dice “sin propuesta”. “De lo que se trata es que hagan propuestas”, dijo fuerte. Sobre cómo sería el sistema que le gustaría para reemplazar a las PASO, dijo “me gustaría que todo el sistema sea amplio, abierto y participativo, no como las PASO porque pulverizaron el sistema interno de los partidos, si podemos resolver esto en los tiempos que no signifique duplicar elecciones puede ser interesante”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Humano Fabio Aballay reivindicó la eliminación de las PASO y opinó que el mecanismo nuevo debería implicar que los ciudadanos no vayan a votar dos veces como sucedía con las primarias. En igual sentido se expresó el ministro de la Producción, Ariel Lucero. “El ciudadano no tiene ganas de ir cuatro o cinco veces a votar en un año, el ciudadano quiere que desde el Estado simplifiquemos cada una de las acciones” y dijo que la versión superadora vendrá de un debate.

El legislador Leonardo Gioja se refirió a este punto, que generó un quiebre en el bloque justicialista dentro de la Cámara de Diputados. El giojismo hizo una presentación en la Justicia para que vuelvan las PASO. Sobre lo que se viene, dijo que hay que ver qué propone el uñaquismo pero lo fundamental es que se garantice la participación, que para Gioja era buena cuando se posibilitaba que la gente eligiera entre más de dos listas dentro de un mismo espacio político.