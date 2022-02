El primer intendente tiktoker de San Juan: quién es y cómo son sus videos

Si no está subido a las redes, es que nunca sucedió. Conscientes de los tiempos que corren, cada vez son más los políticos que buscan llegar al su público usando las redes sociales.

Esta vez, uno de ellos fue más allá y abrió su cuenta en una plataforma de los más jóvenes: Tik Tok.

Se trata de Fabián Gramajo, el intendente que hizo conocido al su departamento con el slogan de "Chimbas te Quiero".

Si de estar visible se trata, el político chimbero sabe cómo hacerlo y después del éxito que tiene en plataformas como Facebook e Instagram, también decidió mudarse a los videos de tik tok.

La cuenta de Gramajo empezó a publicar sus primeros videos el 5 de octubre de 2021 y, en la actualidad, ya cuenta con 41 clips cortos que lo muestran en otras funciones.

El interior de su despacho, la llegada a su casa, su equipo de fútbol preferido y las preguntas que le hace llegar la gente por las redes sociales, son algunos de los contenidos que Gramajo muestra en sus videos.

"Me llamo Fabián pero me dicen...", es uno de los últimos virales que el intendente aprovechó para hacer y mostrar un poco de su vida privada, un rol en el que no solemos ver a los políticos.

En Buenos Aires, algunos políticos como Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y hasta Axel Kicillof, usaron esta red social desde antes de la campaña y son asiduos a publicar contenidos humorísticos.

Gramajo, por su parte, ya tiene 2062 seguidores y su último video cosechó 16.500 repdoducciones. ¿Todo un influencer?