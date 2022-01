El acuerdo con el Fondo profundizó la fuerte interna en el Frente de Todos

El rechazo y la celebración por el acuerdo de Argentina con el FMI sacudió el piso de la politica, desparramando actores por todos lados.

Descontada la oposición del sector de la Izquierda, que anunció desde siempre la oposición a las negociaciones, soprendió el gurú libertario Carlos Maslatón, resaltando el trabajo del equipo económico argentino en la negociación, y reivindicando el rol histórico del peronismo en situaciones de crisis de deuda.

"Maslaton":

Por el tweet que publicó pic.twitter.com/7Du5WkdkqI — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 28, 2022

Sus comentarios lo llevaron incluso a ser tendencia en twitter: "Finaliza una semana excepcional, señores, para Argentina y para todo el mundo libre. Espectacular la bear trap formada ahí abajo, de acuerdo a las advertencias debidamente presentadas, y la explosión bullish final. Celebremos, bailemos y cantemos!", escribió el ultraliberal.

Finaliza una semana excepcional, señores, para Argentina y para todo el mundo libre. Espectacular la bear trap formada ahí abajo, de acuerdo a las advertencias debidamente presentadas, y la explosión bullish final. Celebremos, bailemos y cantemos! — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) January 28, 2022

El emergente libertario Javier Milei, que suele coincidir con Maslatón, en esta oportunidad se mostró en las antípodas: "El anuncio de programa de Guzmán está en perfecta línea con la defensa de la casta política. Pretenden que el despelote central de Argentina, el déficit fiscal, se arregle vía crecimiento para que no tenga que haber ajuste en la política ni siquiera en términos reales. TODO DICHO", tuiteó.

El anuncio de programa de Guzmán está en perfecta línea con la defensa de la casta política. Pretenden que el despelote central de Argentina, el déficit fiscal, se arregle vía crecimiento para que no tenga que haber ajuste en la política ni siquiera en términos reales.

TODO DICHO — Javier Milei (@JMilei) January 28, 2022

El macrismo, principal espacio opositor, saludó con cautela la información que se conoció hoy. En un comunicado, Juntos por el Cambio, escueto, señaló "positivo", lo que llamó un "primer entendimiento".

Donde se esperaba que todo circulara sobre rieles es donde se observaron las contradicciones más importantes.

El sector del Frente de Todos recientemente lanzado, llamado Soberanxs, y conducido por figuras importantes como el ex ministro de Economía Amado Boudou, el ex vicegobernador de Buenos Aires Gabriel Mariotto, y la ex diplomática Alicia Castro, no ahorró críticas a lo anunciado hoy por el presidente Alberto Fernández.

@soberanxs lamenta que el gobierno @alferdez @CFKArgentina no atienda nuestra propuesta presentada 20/11-llevar al FMI corresponsable del endeudamiento y de la fuga a la Corte Internacional de Justicia- y, en cambio, ceda Soberanía y someta al pueblo argentino al ajuste perpetuo. — Soberanxs (@soberanxs) January 28, 2022

En su comunicado señala que "lamenta" que el Gobierno no haya tomado su propuesta de denunciar la deuda ante la Corte Internacional de Justicia y "en cambio, ceda Soberanía y someta al pueblo argentino al ajuste perpetuo".

La misma Alicia Castro realizó durísimas declaraciones en medios porteños: "Solamente alguien muy fantasioso puede pensar que después de esto Fernández sería reelecto".

Por otro lado, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, a favor del acuerdo salió a hablarle a los "compañeros impacientes".

"A algunos compañeros que son impacientes, les digo que se quiten la impaciencia y se pongan a laburar al lado del resto para tratar de resolver la situación en que está la Argentina", disparó, sin dar nombres.

Desde el kirchnerimo puro, "sunnita", como llaman sus detractores, sólo se dejó trascender que "ni se llora ni se festeja" por el acuerdo. Pero los números de una encuesta que se deslizó desde el Instituto Patria, el think thank cristinista, marcan una posición. Según el relevamento de Analogías filtrado a algunos medios, la imagen del presidente cayó durante enero, al mismo tiempo que avanzaban las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.