Las definiciones clave de Uñac a los ministros para enfrentar la campaña hasta noviembre

En medio del tembladeral del Gobierno de Alberto Fernández, el gobernador Sergio Uñac reunió a la tropa de ministros para hacer un balance sobre el resultado de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, del pasado 12 de septiembre. San Juan fue una de las siete provincias donde el Frente de Todos logró imponerse. Aunque fuentes oficialistas admiten que el 42,8% que obtuvo la lista encabezada por Walberto Allende no era "lo esperado", el mensaje de cara a las generales de noviembre es destacar que en la provincia se ganó pese al contexto nacional adverso que generó una ola amarilla.

Este lunes, el mandatario local convocó a los nueve ministros, cinco secretarios de Estado, el vicegobernador y el subsecretario de Unidad de Gobernación a reunión de Gabinete en Casa de Gobierno. El tema: un primer bosquejo del plan que utilizarán para llegar mejor a los votantes. Uñac exigió a la tropa "bajar línea" al interior de cada repartición para que las áreas articulen mejor entre sí. De manera que den "solución inmediata" a los problemas urgentes. El jefe de la alianza integrada por peronistas, bloquistas y aliados, pidió "hacer llegar la información" del trabajo de cada cartera a los sanjuaninos. Así lo expresaron operadores políticos del uñaquismo.

Como se habló en la previa, Uñac instó a los funcionarios a "redoblar esfuerzos" para el 14 de noviembre. Las fuentes señalaron que el gobernador agradeció a los presentes, pese a que no todos pudieron cumplir con el objetivo de movilizar los programas provinciales de la misma manera. "Hay ministerios más complicados que otros", dijeron, "pero hay que entender que hubo una pandemia y que no todos pudieron desplegar las mismas actividades". Y destacaron como ejemplo positivo a la gestión de Fabián Aballay en Desarrollo Humano, y Alejandra Venerando, en Salud Pública. Mientras que hay otros que "ya van a arrancar".

El gobernador dijo a los ministros que es momento de "profundizar" la gestión para fortalecer el trabajo en cada ministerio. Y dejó en claro que todos tienen que poner las mismas ganas: "A la hora de jugar el partido somos todos compañeros", es la frase que mejor resume el discurso de Uñac.

Sobre la situación nacional no hubo más que unas breves palabras. En el encuentro hicieron hincapié en que la situación política y electoral en San Juan no tiene comparación con la nacional. El gobernador no pidió renuncias ni habló de los cambios en el Gabinete de Alberto Fernández tras la carta de la vicepresidente Cristina Kirchner. Aunque sí consideró que, en la provincia, hubo un voto castigo hacia el Gobierno nacional. Por eso, y por último, demandó a los funcionarios que salgan a defender el "modelo San Juan".

Anteriomente, el martes pasado, el gobernador estuvo con los intendentes que responden a su conducción. El mandatario provincial había resaltado la importancia de ir por el voto en blanco y aumentar la participación. Cabe recordar que hubo buena cantidad de electores que eligieron votar en blanco o sencillamente anularlo: 2,87% y 2,89%, respectivamente.

Uñac y los intendentes entienden que a causa de la pandemia el peronismo perdió el "poder de movilización" y el "despliegue territorial". "No llegamos con esa información y no logramos el compromiso", dijeron. El gobernador les pidió a los jefes comunales que "pateen la calle", ya no sólo cuando están los candidatos o cuándo el comité central organiza un acto.