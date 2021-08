Ante el pedido de expulsión, Fernando Iglesias se defiende: "Yo no dije p..."

Fernando Iglesias enfrenta un momento complejo en lo personal y en lo profesional, en cuanto su calidad de diputado nacional.

El macrista fue protagonista de una polémica bizarra tras el paso de comedia que le dedicó a Florencia Peña en twitter, con la inestimable colaboración de Waldo Wolff, al que le cabrían las mismas consecuencias.

"Para mí la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía para poner a la Argentina de pie", escribió Fernando Iglesias, que va por la reelección en Capital Federal, dentro de la lista que encabeza María Eugenia Vidal.

Y Waldo Wolff, colega en el mismo bloque de diputados, remató. "Pero de rodillas no?".

Entre las reacciones ante el procaz intercambio se destacó la de la diputada nacional kirchnenista Gabriela Cerrutti, que adelantó que pedirá el apartamento de Iglesias de la Cámara. "Todos los días Fernando Iglesias nos dice putas, ¿y nosotras no podemos decir nada? Llegó el momento de hacer algo frente a eso, estamos cansadas", señaló.

El abogado Fernando Burlando, representando legalmente a Florencia Peña y tras dejar en claro que para el "Fernando Iglesias es un cagón", confirmó que iniciará acciones legales civiles y penales contra los dos diputados por "discriminación, incumplimiento de los deberes de funcionario público, violencia de género, psicológica, mediática, y simbólica".

Florencia Peña reaccionó duramente en su programa contra los posteos de Iglesias y Wolff, acentuando que no tenía por qué salir a aclarar “que no soy el gato de Alberto, no soy la petera del presidente”.

Ante el mar de denuncias, acusaciones, repudios y pedidos de expulsión, el verborrágico diputado porteño salió a defenderse: “Yo no usé jamás la palabra ‘puta’ ni ‘petera’. Ella misma usó esas palabras. Es una cuestión de victimización”, apuntó el legislador, contraatacando a la conductora y actriz.

“Yo he sido muy claro, y picante. Ellos -por el Gobierno- deben explicar todo lo que pasó y lo que sucede en la residencia de Olivos, una institución oficial como la Casa Rosada", declaró.