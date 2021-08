Escándalo en Olivos: Florencia Peña negó ser "el gato de Alberto"

Tras la filtración de datos sobre las visitas de personalidades a Olivos durante la pandemia, que incluían modelos, entrenadores del perro Dylan, peluqueros y elementos de la farándula, una de las señaladas, Florencia Peña, hizo un fuerte descargo en su programa que se emite en la mañana de Telefé, "Flor de Equipo".

La actriz ya había aclarado que había llegado hasta el lugar en mayo de 2020 para hablar con el presidente de la dura realidad que estaban pasando los actores.

Pero redes y medios, machacando sobre la sensualidad la belleza, y la reconocida audacia de la conductora en sus relaciones personales, abanderada del poliamor, deslizaron las hipótesis más morbosas.

Tras unos días de sucedido el escándalo, la actriz salió a responder. “Se me ocurrió escribirle al Presidente un mensaje por Twitter pidiéndole una reunión para poder ayudar con todo lo que estaba pasando”, explicó.

Estos son los DM que cruzaron el presidente y Flor Peña por Twitter el 7 de mayo.

Todo muy informal, "escribime al Whatsapp y vemos".

Así se hace un pedido gremial a un presidente?

Que suerte tiene Florencia, que la reciben en Olivos, no? pic.twitter.com/TIRFMntno2 — Lalo Zanoni (@zanoni) August 2, 2021

El mensaje de la ex Casados con hijos tuvo respuesta positiva del presidente, que días después concretó el encuentro.

Florencia Peña dejó en claro, aún sin decirlo, que atribuye la "persecución" de medios opositores a sus ideas políticas afines con el kirchnerismo. “Después de 6 o 7 días de una operación contra mi persona me pregunto: ‘¿por qué conmigo?’. Si estuvieron tantos nombres importantes, tantos hombres importantes. ¿Yo tengo que salir hoy a aclarar que no soy el gato del presidente? Que yo fui a una reunión a las 11.30 de la mañana con permiso, con protocolo, y tengo que salir a aclarar que no soy el ‘gato’ del presidente, ¿de verdad?”, especuló.

En un momento más álgido del descargo, cambió gato por otro adjetivo: "la petera del presidente", disparó.

Como a todo lo que formó parte de este escándalo, las redes le dedicaron una copiosa cantidad de memes y reacciones, algunas que se volvieron virales.

Yo viendo el quilombo de Flor Peña en #FlorDeEquipo pic.twitter.com/FIvjGEspX8 — AGUSTÍN RETAMAL (@AGUSTNRETAMAL2) August 2, 2021