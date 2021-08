Los pedidos de Uñac a los intendentes oficialistas para la campaña del Frente de Todos

Es año electoral. El pensamiento genera de la política nacional y local está enfocado en captar votos. La fórmula: proselitismo acompañado por gestión. Así lo interpretan en el Frente de Todos sanjuanino. El foco estará en las obras y en la articulación con los intendentes. Los jefes comunales son la primera cara que reconocen los vecinos y en el oficialismo entienden que serán los que abran paso a los candidatos a diputado nacional titulares y suplentes.

Este martes, después del mediodía, en una extensa reunión, el gobernador Sergio Uñac, en el rol de presidente del Partido Justicialista, columna vertebral de la alianza oficialista, estuvo con los catorce intendentes peronistas y bloquistas para bajar línea camino a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del próximo 12 de septiembre. Presentó a la mesa chica, un comando de campaña integrado por unos pocos funcionarios confiables que trazarán el mapa para la disputa. Y los instó a seguir trabajando como vienen hasta ahora. Pero con mayor ahínco en la presentación de obras.

Para Uñac, las obras son el basamento de la campaña que empieza formalmente este 8 de agosto y, aunque empezaron a bosquejar un cronograma interno, la sartén por el mango la tendrán los jefes comunales. Fuentes calificadas dijeron a este medio que "cada intendente maneja su territorio" e invitará a los candidatos que estén disponibles al momento de las inauguraciones. Hay que cubrir los 19 departamentos, en apenas 30 días y con seis figuras. Los titulares: Walberto Allende, Fabiola Aubone y Luis Rueda. Y los suplentes: Marita Benavente, Marcelo Trujillo y Noelia Tortarolo.

Otro tema que tiene preocupado al mandatario sanjuanino es el manejo de la campaña en relación al coronavirus. Uñac exigió -esa es la palabra- que cada intendente respete a raja tabla el protocolo Covid-19. Las caminatas por los barrios no serán la regla. Al contrario, hubo órdenes de disminuirlas al mínimo posible. Las habrá, naturalmente. Pero el gobernador espera gran supervisión y que no haya fotos de aglomeraciones. No quiere que insten a movilizaciones. De hecho, el grueso del mensaje proselitista pasará por las redes sociales y los medios de comunicación.

En el Frente de Todos, dijeron por lo bajo, que ven un panorama complicado en relación a participación en estas elecciones. No sienten que haya clima electoral y piensan que será difícil motivar a los votantes. Es más, aventuraron que se verá gran diferencia en cantidad de votos emitidos en relación con años anteriores.

Finalmente, el tercer punto que tiene entre cejas Uñac es el trabajo conjunto de intendentes con las Juntas Departamentales justicialistas y/o los Comités bloquistas de cada distrito. Un caso paradigmático, según las fuentes, es Rawson, donde en un primer momento hubo rispideces por la conducción de la Junta entre el intendente Raúl García, en ese entonces marcado por el giojismo, y el espacio de Rawson Nuevo, de germen uñaquista. Estos últimos se impusieron por buen margen de votos y el actual mandamás es Marcos Andino. Luego vino la concordia forzada con el jefe comunal. Ahora, buscan que trabajen de manera mancomunada, no tanto para atraer votantes, sino para que no haya un clima de tensión que los expulse de elegir la propuesta del Frente de Todos.

Millonario desembolso de la provincia para obras municipales de los 19 departamentos

En otro marco, se puso en marcha la distribución del Fondo de Desarrollo Regional (Fodere) correspondiente al 2021, un trabajo en conjunto que permite una distribución equitativa y justa de los recursos provinciales. La inversión será de trescientos setenta millones de pesos.

"Acá no hay distinciones de colores políticos. Estos son índices transparentes que establecen de qué manera distribuir, invertir y rendir esos fondos", dijo Uñac en el acto en Casa de Gobierno.

Detalle de las obras que financiará el Fodere

Las obras que cada municipio de San Juan financiarán con los dineros del programa son las siguientes:

Albardón

Acondicionará el alumbrado público calles Gral Acha, Italia, Laprida, La Paz. Más de $15.000.000 invertido.

Angaco

Ampliará la iluminación de su alumbrado público, con más de $11.000.000.

Calingasta

Comenzará la etapa de fundación del edificio Complejo Cruce de los Andes, más de $11.000.000 invertidos.

Capital

Mejorará la iluminación led en calles y avenidas de la ciudad, $54.000.000 invertidos.

Caucete

Remodelará su espacio verde y ciclovía, y realizará el entubamiento de drenaje, del tramo de la Ruta Provincial 270. Más de $19.000.000 invertidos.

Chimbas

Refaccionará sus plazas y el portal de ingreso por calle Mendoza y Reconquista, refaccionamiento de Plaza Parque Bª Círculo Policial, Bª Los Andes, Los Abrazos. Portal de ingreso calle Mza y Reconquista, Pase Bavio.

Iglesia

Construirá cordones en cunetas de la calle Paoli. Más de $13.000.000 invertidos)

Jáchal

Continuará con la construcción de la segunda etapa de la Ciudad de los Niños, y comenzará con la construcción del Acceso Principal Sur y Norte.

Más de $13.000.000 invertidos).

9 de Julio

Destinará una gran inversión en la intervención urbana-paisajística del espacio público en Las Chacritas. Más de $11.000.000 invertidos.

Pocito

Pavimentará la calle Proyectada, entre Vidart e Hipolito Irigoyen. Más de $23.000.000 invertidos.

Rawson

Iluminará sus barrios, calles, rutas y construirá rampas peatonales.

Iluminación de los barrios Hualilán, Güemes, Salvador María del Carril y Coloso, Villa Las Rosas y Congreso, Capitán Lazo y Belgrano, 23 De Mayo, Procesa Sarmiento I, Buenaventura Luna, Médano de Oro I y II, Villas Burón, Guzmán y Esther.

Iluminación en calles Rep. del Líbano, Mendoza, Gral. Acha y Abraham Tapia.

Iluminación en rutas: RP 155 (E), Ruta 40 y Gral. Acha, Ramón Franco 155 (E), RP 155 y Plaza Bolaños, Gral. Acha y Alfonso XIII



Más de $40.000.000 invertidos.

Rivadavia

Continuará con la iluminación led en distintos sectores del departamento Más de $29.000.000 invertidos.

San Martín

Avanzará en la iluminación de la calle Rawson, Más de $10.000.000 invertidos.

Santa Lucía

Modernizará y optimizará el alumbrado público de sus calles y barrios. Más de $22.000.000 invertidos)

Sarmiento

Remodelará la plaza principal del departamento. Más de $16.000.000 invertidos.

Ullum

Apostará a la seguridad vial con la construcción de una senda peatonal para la calle Valentín Ruiz. Más de $9.000.000 invertidos.

Valle Fértil

Modernizará su alumbrado público e incorporará luminaria LED. Más de $12.000.000 invertidos.

25 de Mayo

Avanzará con la construcción de un salón de usos múltiples. Más de $14.000.000 invertidos.

Zonda

Ampliará los cordones y cunetas del departamento Más de $10.000.000 invertidos.