Top secret: detalles del día más caliente en la Legislatura

La Legislatura se sacudió la modorra, luego de una pirotécnica declaración del diputado bloquista Andrés Chanampa que provocó una ola de repercusiones, así en plural, aunque hacia afuera solo trascendió una sola respuesta, de parte del intendente de Rivadavia, Fabián Martín. Hubo operaciones al más alto nivel para apaciguar la tensión con la oposición, en medio de una campaña que se acerca al final de su primera etapa con absoluto bajo perfil.

Ante una pregunta periodística, Chanampa contestó en Radio Sarmiento que la verdadera oposición en San Juan está en Consenso Ischigualasto e hirió la susceptibilidad de Juntos por el Cambio. El intendente Martín lo cruzó. Lo calificó de ‘irrespetuoso’ y le imputó una intencionalidad política para dividir a la oposición en beneficio del oficialismo. Hasta ahora fue el único chisporroteo en una campaña que transita entre la moderación de los referentes y la apatía del electorado.

Ni siquiera el pedido de informe que presentó el interbloque Con Vos (la versión local de Juntos por el Cambio) por la compra fallida de vacunas, encendió la contienda. El oficialismo contestó rápidamente con un voluminoso expediente y pocos días después volvieron los 18 millones de euros a la provincia. Hasta ahora y por ahora, para la oposición es asunto resuelto.

¿Por qué entonces generó tanta reacción una simple declaración en un medio radial? Básicamente porque la definición de Chanampa se salió del libreto del Frente de Todos. Hay una armónica convivencia con la oposición que se viene sosteniendo en la Legislatura y se trasladó también al tono de la campaña. En esa línea, el intendente Martín advirtió que si están buscando mayor intensidad, la van a encontrar. Nada más alejado de las intenciones oficiales.

Desde Casa de Gobierno hubo un llamado hacia el inquieto bloquista, para encarrilarlo en la estrategia de no confrontación. De eso nada se supo hasta ahora. Como tampoco trascendieron las calientes reuniones que marcaron el pulso en Libertador y Las Heras el martes 17 de agosto. Todo, revelado en esta nota por primera vez.

Fue el primer día hábil de la semana, luego del picoteo mediático. El vicegobernador Roberto Gattoni atendió el reproche de orreguistas y aliados contra el diputado chimbero. Los opositores aparentemente buscaban alguna pista sobre el alcance de las declaraciones. Si fueron una expresión personalísima del bloquista o, por el contrario, había una bajada de línea para agravar el tono de la campaña. El exministro de Hacienda le puso freno a todas las especulaciones y lo hizo de modo enérgico.

Gattoni viene oficiando no solo como presidente nato de la Cámara de Diputados sino como operador político. Es el interlocutor del multitudinario bloque justicialista cada vez que hay tensiones internas –aunque rara vez trascienda para afuera- y también es el que escucha a la oposición y en buena medida lleva adelante los acuerdos. Es ejercicio parlamentario puro, con el aval y la línea directa de Libertador y Paula.

El vice aclaró las cosas. Transmitió tranquilidad a la oposición y amansó a Chanampa. El bloquista se defendió, dijo que había opinado a título personal. Pero siendo legislador de una fuerza aliada al PJ, sus palabras pueden tener doble filo. Y fue así a tal punto de provocar la reacción de una primera figura de Producción y Trabajo, como el mismísimo Martín.

Ese martes 17 de agosto hubo un desfile de legisladores por el despacho del vicegobernador, de uno y otro lado. Luego la tensión se trasladó a otro recinto. Fue en la sala de situación del Frente con Vos. Chanampa, que ya había escuchado los argumentos de Gattoni para bajar la pelota, fue a jugar de visitante. Lo esperaban tres colegas: Sergio Miodowsky (Producción y Trabajo), Enzo Cornejo (PRO) y Gustavo Usín (ACTUAR). A los detalles del encuentro solo los conocen los cuatro diputados que compartieron esa reunión a puertas cerradas. Pero una fuente de Libertador y Las Heras confió a este medio que hubo caras serias. E incluso se pudo escuchar del otro lado de la puerta alguna voz elevada.

La discusión habría contribuido para ratificar lo que los opositores habían escuchado de boca del propio Gattoni: lo dicho por Chanampa fue estrictamente opinión suya. No se retractó tampoco, pero sí tuvo un gesto para descomprimir los ánimos caldeados. En la sesión del jueves siguiente no estuvo presente. Fue cuando el Ejecutivo respondió con celeridad el pedido de informe por la compra fallida de vacunas. Al ausentarse, el chimbero evitó el contacto con la prensa. Fue una decisión estudiada y entendida como una contribución a la estrategia de no confrontar.

Chanampa hizo notar entre sus pares que su inasistencia –inusual- fue una acción deliberada y a tono con el mandato oficialista de bajar la ebullición. Del otro lado de la grieta el asunto pudo darse por superado. Pero seguramente será un antecedente para observar con atención en los meses que vendrán.

Para los legisladores del interbloque Con Vos la acusación de Chanampa fue dolorosa porque prácticamente copió los términos del precandidato de Consenso Ischigualasto, Marcelo Arancibia. El expresidente del Foro de Abogados está haciendo campaña con un discurso que castiga a la representación de la oposición en la Legislatura, por ‘colaboracionista’.

La estrategia de Arancibia busca con frontalidad sacarle votos a Juntos por el Cambio. Está en disputa específicamente el apoyo de los indignados y el antiperonismo explícito. La moderación del basualdismo hoy devenido en orreguismo, contrasta con esta otra arenga efervescente. Llamativamente, Consenso Ischigualasto pasó de bregar por una gran coalición opositora con Juntos por el Cambio a marcar una diferencia irreconciliable.

Marcelo Orrego siempre entendió que el escenario está súper polarizado y por lo tanto no hay lugar para terceras opciones. De acuerdo a esos cálculos, Consenso Ischigualasto no debería tener un impacto demasiado importante en los guarismos de Juntos por el Cambio. No debería restar de modo ostensible. Pero eso se sabrá con precisión cuando se abran las urnas el 12 de septiembre por la noche.

Que Chanampa haya adherido a esa perspectiva de coronar a Arancibia como la verdadera oposición fue percibido por los legisladores de Juntos por el Cambio como una maniobra para interferir en su campaña. Que lo dijera un diputado tan cercano al presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, con todo lo que significa el secretario privado del gobernador Sergio Uñac, encendió las luces de alerta.

En Casa de Gobierno la escaramuza fue seguida de cerca. Según una fuente reservada, el propio gobernador pidió bajar el volumen de las declaraciones. El pocitano impulsó la suspensión de las primarias -aunque no prosperó en Nación- porque consideraba que no están dadas las condiciones para someter a la ciudadanía a tantas votaciones.

Si bien los comicios se llevarán a cabo este 12 de septiembre, la instancia será apenas un test para conocer cuánto respaldo tiene cada fuerza. No definirá absolutamente nada, salvo una interna entre dos listas del Frente de Izquierda Unidad. Salir a romper la convivencia política en este contexto podría generar más perjuicios que beneficios, analizan en Libertador y Paula.

Según la misma fuente, los números preliminares –que todavía no trascendieron hacia afuera- siguen colocando al Frente de Todos en el primer lugar de las preferencias, con una diferencia muy holgada respecto de la segunda fuerza. El deseo es que la campaña continúe como hasta ahora, sin cometer errores, sin confrontar.

Estiman que queda un 13 por ciento de indecisos y ese es el sector que siguen disputando los distintos frentes. Considerando que es voto independiente, la moderación parece ser la mejor receta para lograr algún crecimiento, más allá de los núcleos duros de cada espacio político