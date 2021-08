Qué pasa con los enfermos de COVID y contactos estrechos a la hora de votar en San Juan

Para las elecciones PASO del 12 de septiembre y Legislativas del 14 de noviembre, los electores que se encuentren transitando la enfermedad de COVID-19 NO deberán presentarse a votar, resguardando el aislamiento correspondiente, quedando por ese motivos justificada su no emisión del voto. También, los electores que fuesen contacto estrecho o considerados casos sospechosos del contagio mencionado virus, tampoco deberán presentarse a votar y de igual modo se justificará su no emisión del voto. Así lo informó el Juzgado Federal 1 con Competencia Electoral de San Juan, en virtud de aclarar las expresiones vertidas en el Protocolo Sanitario de Prevención COVID-19, publicado por la Cámara Nacional Electoral.

También postula el organismo con sede en San Juan que en el hipotético caso de un elector, comprendido en los casos mencionados, aún siendo informado de la justificación por la no emisión del voto, exija hacerlo, se procederá labrando un acta donde se dejará constancia de la identificación del elector y detalle de la situación, poniéndose en conocimiento de esta persona las consecuencias jurídicas que pudieren caberle, en caso de que su accionar generare la propagación de la enfermedad.

El comunicado lo firman el juez federal Miguel Angel Gálvez y el titular del distrito San Juan de la Secretaría Electoral Nacional, Edgardo Benítez.