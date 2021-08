Alberto Fernández: “Dijeron que le eché la culpa a mi compañera. el único responsable soy yo”

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, en la inauguración del Centro Universitario de la Innovación (CUDI) en la Matanza, precisamente en la localidad de González Catán, volvió a hablar sobre la polémica imagen del festejo de cumpleaños de su pareja Fabiola Yañez en plena pandemia el año pasado.

“Todo el fin de semana me la pase leyendo las cosas que escribieron sobre mí y lo que decían los hipócritas. Me canse de recibir el cariño y el afecto de mis compañeros y cuando más veía lo que me criticaban, más contento estaba por mis compañeros y con este pueblo”, expresó.

De forma efusiva, el primer mandatario pidió disculpas a los que se lo merecen, al pueblo y expresó: “Porque evidentemente, efectivamente en la pandemia, por un desliz, por un descuido se organizó una comida en Olivos que no debería haberse organizado. Y yo no anduve con vueltas, en menos de 24 horas dije lo que paso y que no debía pasar. Lamento que haya ocurrido. Tengo mucho pesar por lo sucedido y de ese modo me disculpe con ustedes, ante el pueblo, que son a los únicos que les debo una disculpa”.

También expresó sobre lo que unos medios dijeron que el presidente culpó a Fabiola por el festejo y expresaron: Algunos leyeron mis palabras sinceras, honestas de arrepentimiento. Algunos fueron tan miserables que dijeron que le eche la culpa a mi compañera, el único responsable soy yo, me hago cargo, doy la cara”.

Finalizando con su discurso dijo: “Y si alguno piensa que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo, me fortalecen, me generan más fuertes convicciones, aumentan mi compromiso con ustedes".

Aquí el discurso completo desde el minuto 43:00: