La picante versión de una abogada detrás de la disputa por el nombre de las listas del Foro

El 19 de agosto habrá elecciones en el Foro de Abogados. Tres son las listas que competirán por la presidencia de la institución. Luego de que se conociera el nombre de las listas, hubo un pedido de impugnacion que involucró a la oposición de la actual presidencia. La pelea fue por la palabra Independiente, que se lo quedó la lista opositora que lleva como candidato a presidente a Eduardo José Padilla. La otra lista opositora, encabezada por Elsa Barassi, "Foro Libre e Independiente" tuvo que cambiar el nombre y va a la contienda electoral con el nombre "Foro Libre". Vanesa Laciar, una de las armadoras de la lista de Barassi, dijo que le robaron el nombre y contó su versión sobre el nacimiento del Foro Independiente, agrupación de la que asegura fue fundadora junto al fallecido Alberto Bustos.

"Nos robaron el nombre, ellos se llaman independientes pero son Juntos por el Cambio y Consenso Ischigualasto", arrancó picante la abogada. Laciar informó que Foro Independiente nació en el 2006. "Surge de un grupo de abogados cansados de la injusticia, cansados de que encabezaran abogados que no litigaban. Formábamos parte de ese grupo Lili Aracena, Horacio Rodríguez, Ernesto Lloveras, Carlos Vila -fallecido-, Cristina Pintor, Alberto Bustos y yo. Con los pedidos de juicio político a la Corte el grupo empezó a disolverse", dijo.

Según Laciar, el Foro Independiente se empezó a llenar de políticos opositores, entre ellos Marcelo Arancibia. "Me alejé del Foro porque el espíritu de los independientes se distorsionó. Los verdaderos independientes nos quedamos afuera, los que no estamos en partidos políticos. El Foro se llenó de dirigentes políticos que no nos dejaban opinar y usaban el nombre Independiente", agregó.

La abogada dijo que Arancibia les pidió apoyo para ser candidato a presidente del Foro. "Lo apoyamos pero cuando ganó Marcelo, nos convoca a trabajar en conjunto pero no nos unimos inmediatamente. Durante su presidencia hubo una formas agresivas contra el poder político oficialista, todo el tiempo declaraciones contra el gobierno, no se planteaban las cosas que a los abogados les importaban en serio. En ese contexto me ofrecieron ser candidata a vice, sinceramente fui porque pensé que podíamos dedicarnos a lo que le importa a los colegas. Fui candidata del Foro Independiente pero nadie terminó apoyándome y ahí hubo un quiebre pero se quedaron con el nombre", continuó.

Alejada de la agrupación que postula a Padilla, la abogada Laciar junto a otros colegas presentaron candidata propia para competir por la presidencia del Foro. Fueron con el nombre Foro Libre e Independiente pero el uso de la palabra "independiente" fue impugnado porque Padilla compite con el nombre "Foro Independiente".