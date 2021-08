Facundo Moyano renunció a su banca de diputado nacional

El diputado nacional Facundo Moyano anunció la renuncia a su banca a través de una carta posteada en redes sociales, en la que expresó que su "ideal es una Argentina con pymes, comercios e industrias que generen empleo" y consideró que puede "contribuir mejor a eso fuera del Congreso",



"Quiero compartir con ustedes mi decisión de dejar mi banca en la Cámara de Diputados, Voy a redoblar mi compromiso para combatir la precarización laboral en el sector privado y público", señaló el diputado de extracción sindical.



A modo de resumen de su paso por el Congreso, añadió: "En estos casi 10 años como diputado presenté cientos de proyectos para proteger a los trabajadores y garantizar más derechos y también numerosas iniciativas para mejorar la seguridad vial. Proyectos para crecer, que deseo mis compañeros legisladores hagan valer y puedan sacar adelante",



"No podemos conformarnos con un país que tiene un índice de pobreza de más del 40% y una informalidad laboral del 50%, frente a un mercado que no genera empleo formal hace más de diez años. Como peronista que lucha por la movilidad social ascendente, voy a redoblar mi compromiso para combatir la precarización laboral en el sector privado y público, porque no puede haber justicia social si hay argentinos sin trabajo o argentinos con trabajo y sin derechos", expresó.



En el cierre de su texto, manifestó: "Agradezco a los trabajadores por todo su apoyo, especialmente a los de Sutpa (sindicato de peajes) y a la juventud Sindical, que me dieron su confianza y me impulsaron para que los representara en el Congreso. Siempre con Ustedes. Facundo".

Moyano -hijo del jefe del sindicato de Camioneros y extitular de la CGT Hugo Moyano- había renovado su mandato como diputado nacional el pasado 10 de diciembre y aun le restaban más de dos años en su banca; tras haberse desempeñado previamente por otros dos períodos.



En 2011 había llegado al Congreso como octavo candidato a diputado nacional de la lista que encabezaba Julián Domínguez y que en el tramo presidencial llevaba a Cristina Fernández de Kirchner; en 2015 renovó su banca por el espacio UNA, que lo ubicaba como primer candidato a ingresar a la Cámara baja en un boleta que postulaba como presidente a Sergio Massa.



La noticia sorprendió a la mayoría de los integrantes de su bancada, entre ellos el también sindicalista HUgo Yasky, quien en declaraciones a Diputados TV, confesó: "Me llamó la atención que hace unos días había abandonado el grupo de Whatsapp -del bloque -, pero pensé que era porque había cambiado el teléfono o algo así".



La banca que deja vacante Moyano sería ocupada por Lucio Yapor, dirigente "camporista" de la ciudad de Chivilcoy, por ser el candidato varón que sigue en la lista del Frente de Todos de 2019.



En sus últimos meses como diputado nacional, Moyano trabajó en el proyecto de 'Alcohol cero' el volante y presentó una iniciativa por la cual proponía la estatización de los accesos Oeste y Norte del AMBA, únicos dos corredores metropolitanos que permanecen en manos privadas.

Fuente: Télam.