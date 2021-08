Emocionado, Alberto Fernández cerró el acto por el bicentenario de la UBA

Este 12 de agosto se celebra el bicentenario de la fundación de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En un emotivo acto, se le rindió homenaje a 200 personalidades destacadas que egresaron o forman parte de su equipo docente. Desde la Facultad de Derecho, el presidente Alberto Fernández cerró la conmemoración.

"Yo entré a esta facultad cuando tenía 17 años a inscribirme. La historia de la educación en la Argentina debe llenarnos de orgullo. Pensar la educación como un bien público es algo que no ha distinguido en el mundo entero", comenzó. Y continuó: "Permitió acceder a todos y que no haya una condición económica que limite estudiar y ampliar nuestro conocimiento".

En referencia a Adolfo Pérez Esquivel reconoció: "Que alegría que tengamos entre nosotros a un premio Nobel. A uno de los 5 que tuvo la Argentina. Definitivamente nos marca la universidad a nosotros". El mandatario enfatizó: "Todos tenemos ese común denominador de ser egresado de la UBA. Esa sensación de pertenencia que da haber salido del Buenos Aires. Yo no salí del Buenos Aires, pero sí salí de la Universidad".

"Hoy tengo un gran privilegio que es cerrar este acto de los 200 años de la Universidad que más amo. Aquí me hice de amigos, conocí afectos y a mentores. Aquí me eduqué. Toda mi vida estaré agradecido a lo que esta universidad me ha dado porque si algo soy en gran medida se lo debo a esta universidad", dijo.

Sobre su trayectoria docente indicó: "No van alcanzar los días de mi vida para darle gracias a esta universidad. Mi modo de retribuirlo es trasmitiendo a otros lo que otros me enseñaron. Porque alguien hace 200 años fundó nuestra querida Universidad de Buenos Aires".

También estuvieron presentes y fueron reconocidos por la institución, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Este año ocupó el lugar 69° en el Ranking Mundial de Universidades QS que la ubicó como la mejor universidad de Iberoamérica basada en su calidad de enseñanza, su nivel de investigación y en su internacionalización.