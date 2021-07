Inesperado: renunció el presidente de una agrupación con aspiraciones a conducir el Foro de Abogados

La noticia madrugó al arco político del mundillo letrado de San Juan. El presidente de la agrupación de Abogados Justicialistas, Gastón Noguera Ramos, presentó su renuncia. Lo hizo a través de un mensaje de WhatsApp en el grupo que reúne a los afiliados. Cierra una larga etapa en la que fue una figura revelante en el armado peronista de los letrados. Ocasiona un debate interno no esperado, a 25 días de la fecha límite para la presentación de listas para comenzar el proceso electoral en el Foro de Abogados para elegir al nuevo conductor de la institución.

El mensaje de Noguera Ramos fue breve y apuntalando a los compañeros de organización a continuar con el proyecto político. Fuentes calificadas indicaron que el abogado había deslizado la posibilidad de dejar el cargo hace unas semanas atrás. Pero en concreto, desconocen la razón de la salida. Ahora domina la incertidumbre: "No hay nada previsto", dijo uno de los operadores peronistas. Aunque, dada la proximidad de fechas clave, y de las elecciones mismas, que serán el 19 de agosto, la agrupación inició el rearmado. "Hay charlas y compañeros con vocación, vamos a elegir las autoridades por consenso", señalaron desde el espacio.

El abogado, que actualmente ostenta el cargo de director de Asuntos Ambientales de la Fiscalía de Estado, fue parte de sucesivos armados en los que el peronismo se impuso como alternativa de los litigantes sanjuaninos. De hecho, tenía estrecho vínculo con funcionarios. Su performance es reconocida por los pares como "bastante fructífera". En conjunto con el asesor de Gobierno, Carlos Lorenzo, la agrupación logró ser una de las principales fuerzas que nuclea a los matriculados y funciona como columna vertebral de listas. Sobre todo, da el Ok a candidatos.

Para designar a la nueva autoridad tiene que haber mucho diálogo. Es que Abogados Justicialistas no es una persona jurídica formalmente constituida por lo que no hay una votación de rigor para encontrar el reemplazante de Noguera Ramos. Esto puede traer más inconvenientes de no generar una lista única. Sobre todo ahora, cuando se disponían a generar estrategias para suceder al actual presidente del Foro Gustavo Giaccagli. Entre ellas, charlas con profesionales de extracción bloquistas.

La organización peronista viene una derrota en febrero, cuando se eligió el cargo de vicepresidente del Foro. En las elecciones triunfó Sofía Lloveras de la lista Foro Independiente, simpatizante de Juntos por el Cambio, y referenciada en Marcelo Arancibia, actualmente dirigente del Gen y ex presidente de la institución. La mujer ganó en todas las categorías en disputa. Se impuso en el directorio por 535 a 528 votos. En el Tribunal de Disciplina por 537 a 530. Y en el Jurado de Enjuiciamiento por 408 a 378.