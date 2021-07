El Frente de Todos confirmó los tres candidatos para las legislativas en San Juan

El oficialismo fue el último en presentar los nombres que jugarán en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del 12 de septiembre y las elecciones generales del 14 de noviembre, cuando se elegirán legisladores nacionales. Tal como adelantó Tiempo de San Juan, a la cabeza estará el actual diputado nacional Walberto Allende. Y en las últimas horas definieron que los compañeros de lista serán la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, y el presidente del Partido Bloquista y secretario de Unidad de Gobernación, Luis Rueda, en segundo y tercer término, respectivamente. Los tres conforman la Lista Nº 1.

El Frente de Todos, conducido por el gobernador y presidente del Partido Justicialista, Sergio Uñac, selló la unidad y echó por tierra la primera iniciativa de un armado que contemplase dos listas: una peronista y una bloquista. En primer lugar lleva a un hombre que busca renovar credenciales. Allende estuvo en duda por un instante, cuando algunos justicialistas lo pusieron en duda. Pero revirtió la imagen a fuerza de gestión. Fue clave para frenar el debate del proyecto que tenía la intención de convertir la Estancia Manantiales en Calingasta en una reserva ecológica y frenar todo tipo de actividad turística y económica. También logró incluir a San Juan en el proyecto para que la provincia sea declarada zona Fría y así descontar de la boleta de los sanjuaninos el 30% de la tarifa.

En segundo lugar va la titular de la cartera de Gobierno, Fabiola Aubone. Uñaquista de primera hora, la ministra fue una figura puesta en la semana previa al cierre de listas. No obstante, hubo una cortina de humo para confundir a la prensa y a los adversarios, desde el Frente Todos sonó, entonces, otra ministra, Marisa López, figura clave por timonear el Ministerio de Hacienda. Finalmente, el oficialismo jugó, como dijo en el principio, con Aubone.

No fue así con el tercer nombre. Primero había que decidir si la unidad estaba o no. Una vez definido, el lugar quedó para un bloquista. El que sonó más fuerte fue el concejal de Capital Alfredo Nardi. También se había barajado la posibilidad de que Laura Adámoli, viuda de Leopoldo Polo Bravo -ex embajador en Rusia-, ocupase el puesto. Nada de eso. Al final, quien logró mayor consenso en su partido y al interior de la alianza fue el propio presidente del cantonismo y mano derecha de Sergio Uñac, Luis Rueda.

En tanto, los tres suplentes son: la kirchnerista Marita Benavente, Marcelo Trujillo, representante del Sindicato de Telecomunicaciones, y Noelia Tortarolo, presidenta del Concejo Deliberante de Chimbas.

Una aclaración es pertinente. El uñaquismo logró la unidad, de momento, porque, aunque no hubo movimientos recientes, el giojismo aún puede jugar.