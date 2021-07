Uñac habló de las candidaturas y dejó una perlita sobre una ministra

"Hay intensas conversaciones en el frente Todos, supongo que las habrá también en los tres frentes restantes para buscar los candidatos, una oferta electoral que vaya en línea con lo que los sanjuaninos quieren y es lo que a nosotros nos preocupa", dijo Sergio Uñac este viernes, consultado sobre el armado de listas dentro del armado oficialista de cara a las Legislativas de este año.

En rueda de prensa se dio un momento especial cuando fue consultado sobre si alguna de las ministras presentes en el acto será parte de las listas, y al lado del gobernador estaba la titular del Ministerio de Gobierno, Fabiola Aubone, que juega fuerte para la postulación. Ella empezó a decir que no con la cabeza a la par que surgieron las risas en complicidad con Uñac, que no descartó nada: "Puede ser o no", remarcó ante los periodistas él. En el lugar también estaba presente la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan.

Inmediatamente, Uñac acotó que "lo cierto que el Frente Todos tiene muy buenos socios, muy buenos adherentes y en función de eso cada partido, los funcionarios ya sean nacionales o provinciales, tienen performance como para ser candidatos, pero son definiciones que se tomarán seguro la semana próxima".

Además, dijo que prevé tener conversaciones con sectores del PJ en estos días, para generar la mejor propuesta.